‎Bogandé : Le monde enseignant s’engage pour l’ordre et la discipline

‎Bogandé, 2 oct. 2025 (AIB) – La cour de l’école primaire publique Bantia de Bogandé a vibré ce jeudi 2 octobre 2025 au rythme d’une conférence publique sur le thème : « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage ». L’activité, inscrite dans le cadre de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, a réuni un public nombreux, composé principalement d’enseignants, de responsables éducatifs et d’encadreurs pédagogiques.

‎L’air était empreint de solennité et d’attention dès les premières heures de la matinée. Venus des circonscriptions d’éducation de base deBogandé, de Thion et de Liptougou, enseignants, directeurs d’écoles et inspecteurs se sont retrouvés dans l’enceinte de l’école primaire publique Bantia, donnant à cette rencontre une allure de véritable mobilisation citoyenne autour des valeurs cardinales que sont l’ordre et la discipline.

‎La communication a été assurée par Hamadou Bourgou, chef de la Circonscription d’éducation de base de Liptougou, qui a livré un message clair et interpellateur. Selon lui, « l’ordre et la discipline ne sont pas seulement des règles imposées, mais des valeurs fondamentales qui structurent la société, régulent le vivre-ensemble et garantissent le développement ».

‎Des messages de civisme forts

‎Le conférencier a expliqué que dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et sociaux, le respect de la discipline et la culture de l’ordre doivent commencer dans les écoles, car elles constituent le premier creuset de formation des citoyens. Il a invité les enseignants, par leur rôle de modèles, à être des vecteurs de changement et d’exemplarité dans la société.

‎Les participants ont abondé dans le même sens, rappelant que l’absence de discipline est souvent la porte d’entrée de l’incivisme, de la violence et du désordre social. Les échanges ont permis d’identifier les attitudes à promouvoir en milieu scolaire : respect de l’autorité, ponctualité, entretien des cadres de vie, respect mutuel et sens des responsabilités.

‎Une mobilisation saluée

‎La conférence a enregistré la présence de plusieurs autorités éducatives de la province, dont le Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle de la Gnagna, un inspecteur général et des chefs de circonscription. Tous ont salué l’engagement et la mobilisation massive du corps enseignant, preuve de sa volonté de contribuer activement à la construction d’une société responsable.

‎Une dynamique nationale

‎Cette rencontre de Bogandé s’inscrit dans la dynamique nationale des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, initiées par le gouvernement pour promouvoir le civisme et la responsabilité collective. À travers ce thème, les organisateurs entendent rappeler que l’ordre et la discipline ne sont pas seulement des impératifs scolaires, mais des devoirs patriotiques indispensables à la cohésion sociale et au progrès.

‎ Ainsi, de la cour de l’école primaire publique Bantia a retenti un appel pressant : celui de chaque citoyen, particulièrement les enseignants, à traduire en actes concrets la promesse de s’engager pour l’ordre et la discipline.

