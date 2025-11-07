Bogandé : 54 nouveaux acteurs de justice prêtent serment au Tribunal de grande instance

Bogandé, 5 nov. 2025 (AIB)-Deux greffiers, un membre de la Commission d’assistance judiciaire et cinquante et un (51) gardes de sécurité pénitentiaire (GSP) ont prêté serment, le mercredi 5 novembre 2025, au Tribunal de grande instance (TGI) de Bogandé, lors d’une audience solennelle présidée par le président du TGI, Tièrobèmanè Arsène Somé.

Cette cérémonie marque leur entrée officielle en fonction et réaffirme leur engagement à servir la justice avec probité et professionnalisme.

L’audience de prestation de serment s’est tenue en présence des autorités judiciaires et pénitentiaires de la Gnagna. Tous les impétrants ont juré d’accomplir leurs fonctions « avec loyauté, dignité et fidélité aux lois de la République ».

Après l’ouverture de l’audience par le président du tribunal, le magistrat Tièrobèmanè Arsène Somé, et les observations du procureur du Faso, le magistrat Ange Millogo, le greffe a procédé à la traditionnelle lecture des textes encadrant la cérémonie de prestation de serment. Chaque dossier a ensuite été examiné.

Dans sa réquisition, le parquet a rappelé les tâches et rôles de chaque impétrant conformément aux textes en vigueur. Le procureur du Faso près le TGI de Bogandé, Ange Millogo, a exhorté les greffiers et le membre de la Commission d’assistance judiciaire à exercer leurs fonctions avec rigueur et respect des lois, pour le bien-être des justiciables.

S’agissant du serment des 51 gardes de sécurité pénitentiaire, le procureur a salué l’engagement du directeur de la Maison d’arrêt et de correction de Bogandé pour les dispositions prises afin que ses agents soient désormais en règle.

Il a félicité les nouveaux assermentés pour leur sens du devoir et les a invités à incarner les valeurs d’intégrité, de discipline et de professionnalisme.

« Vous êtes l’avant-garde de la justice. Soyez des acteurs exemplaires, à l’écoute des populations et soucieux de la satisfaction des justiciables », a-t-il martelé.

Le procureur a également exhorté les nouveaux agents à faire preuve de courtoisie et de maîtrise dans leurs interventions, rappelant que « la répression vient après » et que le dialogue et la prévention doivent guider leurs actions au quotidien.

Cette cérémonie de prestation de serment vient renforcer la chaîne de la justice dans la province de la Gnagna. Avec ces nouveaux serments, le TGI de Bogandé dispose désormais d’un personnel plus étoffé et légalement assermenté, gage d’un meilleur fonctionnement du service public de la justice.

Conscients de la portée de leur engagement, les nouveaux agents ont réaffirmé leur volonté d’honorer la confiance placée en eux et de servir la population dans le respect de la loi et des droits humains.

Clôturant la cérémonie de prestation de serment, le président du Tribunal de grande instance de Bogandé a félicité les impétrants avant de les renvoyer chacun à l’exercice de leurs fonctions respectives.

Agence d’Information du Burkina