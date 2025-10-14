Burkina-Bobo-Don-Faso Mêbo-EDF

Bobo : L’entreprise Dera et Frère offre 230 tonnes de sable à l’initiative Faso Mêbo

Ouagadougou, 14 oct. 2025 (AIB)-L’entreprise Dera et Frère (EDF), dirigée par El Hadji Dera Seydou, dit Sanpawédé, a posé un acte de patriotisme en offrant 230 tonnes de sable à l’initiative Faso Mêbo, à Bobo-Dioulasso, le samedi 4 octobre 2025. L’entreprise a également mis à disposition une main-d’œuvre importante sur le site, pour soutenir l’initiative présidentielle.

Ce geste s’inscrit dans le cadre de la dynamique nationale impulsée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui invite chaque Burkinabè à contribuer à la construction d’un pays plus propre, plus moderne et plus uni à travers l’initiative Faso Mêbo.

« Ce don consiste à répondre à l’appel du Président du Faso, une initiative qui invite chaque Burkinabè à apporter sa part pour que, main dans la main, nous construisions notre pays. La main-d’œuvre que nous offrons sur le site ne s’arrête pas là », a déclaré El Hadji Dera Seydou, responsable de l’entreprise EDF.

Selon lui, l’engagement de Dera et Frère ne date pas d’aujourd’hui :

« Parfois, nous aménageons des voies de plus de deux kilomètres, bien arrangées, et il nous arrive de dépenser plus de quatre millions de francs pour l’entretien des routes. Nous l’avons toujours fait discrètement, sans le publier sur les réseaux sociaux », a-t-il confié.

Cette fois, explique-t-il, la démarche vise aussi à montrer l’exemple et à encourager d’autres Burkinabè à agir concrètement pour la patrie.

« Nous voulons seulement faire comprendre que chacun peut contribuer, à son niveau, à la construction du Burkina Faso », a-t-il ajouté.

À travers ce geste, EDF réaffirme son attachement au développement communautaire et à la vision collective d’un Burkina Faso bâti par ses propres fils et filles.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

OS/ata