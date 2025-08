Bobo-Dioulasso : Incendie maîtrisé à la Radio Alliance Chrétienne

Bobo-Dioulasso, 5 août 2025 (AIB) – Un incendie s’est déclaré ce mardi 5 août 2025, aux environs de 13 h, dans la maisonnette abritant les batteries de la Radio Alliance Chrétienne de Bobo-Dioulasso, sans faire de blessé, a constaté l’AIB.

Selon les informations recueillies sur place, l’animateur de service était en train de procéder à la synchronisation du journal lorsque des enfants, alertés par de la fumée, sont venus lui signaler un départ de feu à l’extérieur. Immédiatement, celui-ci est sorti pour constater l’incendie qui avait pris dans l’abri des batteries alimentant la station.

Les sapeurs-pompiers, rapidement alertés, sont intervenus avec promptitude et ont pu maîtriser le feu avant qu’il ne se propage aux autres installations. Les dégâts ont été limités à l’espace contenant les batteries au lithium et au câble remontant vers l’antenne. Aucun autre matériel, notamment les ordinateurs, la table de mixage, les microphones et l’émetteur, n’a été touché.

La Radio Alliance Chrétienne a pu préserver l’essentiel de ses équipements techniques, et aucune perte humaine n’a été enregistrée.

La Police nationale et des agents de la SONABEL se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constats d’usage. À ce stade, l’origine exacte de l’incendie n’est pas encore déterminée, même si les batteries au lithium sont au cœur des premières suspicions.

Les animateurs et les responsables de la radio ont exprimé leur reconnaissance aux sapeurs-pompiers pour la rapidité de leur intervention, qui a permis d’éviter le pire.

Agence d’information du Burkina

AB/ata