Burkina/Boulgou-Dépistage

Bittou : Plus de 300 femmes vont bénéficier du dépistage du cancer de sein et du col de l’utérus

Bittou, 2 octobre 2025 (AIB)-Plus de 300 femmes vont bénéficier du dépistage gratuit du cancer du sein, du col de l’utérus, de l’hypertension artérielle, de la syphilis, de l’hépatite B et du VIH /sida, lancé le jeudi 2 octobre 2025, au CSP urbain de Bittou.

Cette activité du mois ‘’d’octobre rose’’ s’inscrit dans le cadre des journées d’excellence organisé par le district sanitaire de Bittou.

La clinique mobile permis de faire le dépistage gratuit des différentes pathologies au profit des femmes de Bittou.

Salfo Kere, magnéticien a la maternité du CMA de Bittou, a salué l’activité qui vise, selon lui, à éliminer la pathologie chez la femme.

Il a invité les femmes à mettre en application les différents conseils reçus.

