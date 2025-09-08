Burkina-Bazèga-Infrastructure routière-Réparation

Bazèga : Un citoyen de Kombissiri réhabilite la voie dégradée menant au Centre médical avec antenne chirurgicale de la ville.

Kombissiri, 8 septembre 2025 (AIB) Un citoyen, opérateur économique de la ville de Kombissiri a entrepris volontairement le 4 septembre 2025, des travaux de réparation de la principale voie d’accès au centre médical avec antenne chirurgicale (CMA).

La principale voie menant au centre médical avec antenne chirurgicale du district sanitaire de Kombissiri présentait depuis plusieurs mois, un état de dégradation par endroits. Cette situation s’est empirée suite aux fortes précipitations tombées en cette saison pluvieuse, rendant difficile l’accès au CMA.

Voyant la souffrance des malades transportés en motos ou en véhicules sur cette voie dégradée longue de 500 mètres, un citoyen opérateur économique de la ville de Kombissiri, a pris l’initiative à ses propres frais de réparer les parties dégradées de cette route en terre longue de 500 mètres qui relie le CMA à la route nationale N°5 (Ouagadougou-Kombissiri-Pô).

Le bienfaiteur, promoteur d’une société d’eau minérale qui a requis l’anonymat, dit ainsi apporter sa pierre au développement de la ville. « L’État ne peut pas tout faire et j’ai décidé d’apporter ma modeste contribution pour faciliter l’accès des malades et des travailleurs au CMA », a-t-il indiqué.

Pour la réfection, des camions benne ont acheminé des tas de terre qui ont servi à remblayer avec l’aide de certains citoyens afin d’améliorer et de rendre praticable la route.

Le médecin chef du district sanitaire de Kombissiri, Dr Luc Minougou a salué l’acte patriotique du bienfaiteur. « C’est une belle initiative qui est la bienvenue. On ne peut que s’en réjouir et souhaiter que Dieu continue à lui donner suffisamment de moyens », a-t-il ajouté.

Il a également souhaité que d’autres bienfaiteurs puissent emboîter le pas.

Agence d’information du Burkina

TPT/bak