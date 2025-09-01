Burkina-Bazèga-Engagements patriotiques-Montée des couleurs

Bazèga/Montée des couleurs : Les forces vives de la province engagées pour la patrie

Kombissiri, 1er septembre 2025 (AIB)-Les forces vives de la province du Bazèga se sont fortement mobilisées pour témoigner leur amour pour la patrie à la faveur de la traditionnelle montée des couleurs nationales, le 1er septembre 2025 à Kombissiri.

La direction provinciale de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Bazèga a accueilli les forces vives de la province pour la montée des couleurs.

Cet exercice mensuel, institué de manière tournante entre les services déconcentrés de l’administration publique de la ville de Kombissiri, chef-lieu de la province du Bazèga, est l’occasion pour les travailleurs de réaffirmer leur amour pour la patrie.

Sous la présidence du secrétaire général de la province, représentant le haut-commissaire, Wossolème Clarisse Denni, l’ensemble des corps constitués de la province ont entonné en chœur le « Ditanyè », l’hymne national.

Cette cérémonie du salut au drapeau, symbole de l’unité nationale, a permis aux forces vives et aux citoyens du Bazèga, fortement mobilisés, de réaffirmer leur engagement pour la cause patriotique.

