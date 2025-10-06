Burkina-Bazèga-Infrastructure-Route-Dégradation

Bazèga: La route reliant Tuili et plusieurs villages, endommagée au niveau du barrage

Kombissiri, 4 oct. 2025 (AIB)- La route départementale n°45 reliant Tuili et plusieurs villages de la commune de Kombissiri a été endommagée au niveau du déversoir du barrage après la pluie du 2 octobre dernier, obligeant les usagers à de longs détours pour atteindre leurs destinations.

Les fortes précipitations enregistrées dans la journée du jeudi 2 octobre 2025 ont causé des dégâts sur la route départementale menant à Tuili et aux autres villages de la zone dans la commune de Kombissiri.

En effet, les eaux du barrage à l’entrée du village de Tuili ont débordé et endommagé le déversoir de la digue. Ces dommages ont rendu impraticable cette importante voie d’accès à Tuili et les autres villages de la zone.

Dans un communiqué datée du 3 octobre 2025, le Préfet, Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune, Boukary Porgo a fortement déconseillé les usagers de passer sur la dite digue afin d’éviter tout incident ou désagrément.

La route étant coupée, le PDS de Kombissiri rassure que des dispositions urgentes sont en cours pour engager les travaux nécessaires afin de rétablir le trafic dans les meilleurs délais.

Dans l’attente de la réparation de cette partie de la route, les usagers sont contraints de faire de grands détours par d’autres voies pour rallier leurs destinations.

Agence d’information du Burkina

TPT/yos