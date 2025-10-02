Burkina-Bazèga-Rentrée-Pédagogique

Bazèga : La rentrée pédagogique 2025-2026 est effective dans les établissements scolaires de Nobéré

Nobéré, 1er oct. 2025 (AIB)- À l’instar des autres communes de la région du Nazinon, les établissements scolaires de Nobéré, dans le Bazèga ont amorcé la rentrée pédagogique 2025-2026.

Dans les écoles de la commune, enseignants et élèves ont répondu présents dès les premières heures de la rentrée pédagogique. Les activités de cette reprise se concentrent principalement sur le nettoyage des salles de classe, effectué par les élèves avec l’appui de leurs enseignants, ainsi que sur des exercices de révision dans certaines classes.

À l’école primaire publique de Nobéré A, toutes les salles ont été nettoyées, selon la directrice Salamata Bandé. Elle a toutefois souligné quelques difficultés liées au manque de matériel.

« Nous sommes confrontés à des difficultés d’ordre matériel. Nos élèves manquent de fournitures, sinon nous aurions déjà commencé les cours. Néanmoins, la classe du Cours Moyen deuxième année est déjà en activité », a-t-elle précisé.

Au Centre d’Éveil et d’Éducation Préscolaire (CEEP) de Nobéré, les cours ont effectivement démarré. Tandis que les enseignants s’attellent à leurs tâches pédagogiques, les cantinières s’activent pour offrir un bon repas aux tout-petits.

Du côté de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de la commune, le chef Prosper Sandaogo ILBOUDO a indiqué que l’équipe d’encadrement est sur le terrain pour superviser la rentrée dans les différents établissements. Il a également précisé que certains directeurs d’écoles primaires se rendent à la CEB pour des démarches administratives.

De façon générale, la rentrée pédagogique sur le ressort communal de Nobéré est jugée satisfaisante et promet une année scolaire studieuse et épanouie.

Agence d’Information du Burkina

IK/BBG/bbp