Bazèga/Excellence scolaire 2025 : l’ONG Convoy of Hope récompense les meilleurs au CEP de la province

Kombissiri, 14 juillet 2025 (AIB) – L’ONG Convoy of Hope a organisé une Journée de l’excellence scolaire le vendredi 11 juillet 2025 à Soulguitenga, dans la commune de Kombissiri. Une vingtaine de lauréats ont été primés à cette occasion.

La province du Bazèga a enregistré un taux de succès de 90,91 % à l’examen du Certificat d’études primaires (CEP), session de 2025.

Pour encourager les meilleurs élèves et enseignants de la province, l’ONG Convoy of Hope a organisé la première édition de sa Journée de l’excellence scolaire 2025.

Selon le directeur national de l’ONG, Dr Saïdou Jules Compaoré, « cette journée vise non seulement à encourager les excellents, mais également à en inciter d’autres à tendre vers l’excellence ».

La cérémonie s’est tenue à Soulguitenga, dans la commune de Kombissiri.

Vingt-et-un (21) lauréats, élèves et enseignants, ont été retenus pour leurs résultats à l’examen du CEP 2025.

En plus du meilleur élève et des deux meilleurs enseignants (homme et femme) au CEP 2025 de la province, l’ONG a également récompensé les quinze (15) meilleurs candidats et les trois meilleurs enseignants issus de ses écoles partenaires dans le Bazèga.

Les élèves lauréats ont chacun reçu un vélo et un kit scolaire, tandis que les meilleurs enseignants ont bénéficié de lots en nature et d’enveloppes financières.

Le représentant du directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Bazèga, Hamidou Sawadogo, a exprimé toute la reconnaissance du directeur provincial à l’endroit de l’ONG Convoy of Hope, partenaire de l’éducation dans la province. Il a félicité et encouragé les lauréats pour leurs performances à l’examen du CEP 2025.

Pour rappel, Convoy of Hope intervient dans une quarantaine d’écoles du Bazèga et est présente au Burkina Faso depuis 2019. Son action couvre les domaines de la nutrition scolaire à travers les cantines, l’autonomisation des femmes, des jeunes filles et garçons, ainsi que l’agriculture.

Agence d’information du Burkina

TTP