Bazèga/Camp vacances : Plus d’une cinquantaine d’enfants de la province initiés aux arts et à la culture

Kombissiri, 11 août 2025 (AIB) – L’association ‘’Bienvenue théâtre du Bazèga’’ (BTB) a initié un camp vacances »Arts et culture » au profit de plus d’une cinquantaine d’enfants à Kombissiri. La cérémonie de clôture des activités est intervenue le 9 août 2025 en présence des autorités provinciales et des parents des campeurs.

Former des citoyens conscients, créatifs et engagés, tel est l’objectif de la 4e édition du camp vacances »arts et culture » 2025 organisé par l’association Bienvenue théâtre du Bazèga (BTB).

Ce camp vacances à regroupé plus d’une cinquantaine d’enfants dont l’âge est compris entre 6 et 17 ans issus de milieux divers venus des communes de Kombissiri, Doulougou, Toécé de la province du Bazèga et également de Ouagadougou.

Pour le directeur exécutif de BTB Mahamadi Bonkoungou, ce camp qui a debuté le 1er août dernier est organisé pour occuper positivement les enfants pendant ces vacances. « Avec la nouvelle dynamique enclenchée par les plus hautes autorités du Burkina Faso, nous voulons à travers ce camp, former des futurs citoyens conscients, créatifs et engagés pour l’amour de leur patrie », a précisé M. Bonkoungou.

Organisé sous le thème : ‹‹ Éducation culturelle et engagement patriotique », les enfants durant 10 jours de camp, ont été initiés aux arts du spectacle, au secourisme, au jardinage et au reboisement.

Selon Judicaël Sandwidi l’un des encadreurs du camp vacances, les enfants ont appris à s’exprimer à travers les disciplines telles que le slam, le conte, le théâtre, le play-back, la danse moderne et contemporaine.

Outre ces activités artistiques et culturelles, les enfants ont été initiés au jardinage en découvrant les différentes cultures maraîchères, au reboisement ainsi qu’au secourisme par les gestes qui sauvent.

La clôture du camp vacances intervenue ce 9 août dernier a été l’occasion pour les enfants de faire une restitution des activités apprises, devant un parterre d’autorités de la ville et des parents qui ont apprécié chaque prestation présentée.

Pour la représentante des enfants Sergine Tapsoba, le camp s’est très bien passé. « Nous avons appris beaucoup de choses et nous sommes très contents », a-t-elle précisé.

Les parents des enfants à travers leur porte-parole Marie Joseph Kafando/Zangré, ont remercié le promoteur pour cette initiative qui a utilement occupé les enfants.

La clôture du camp vacances »arts et culture » qui a permis aux enfants de tisser des liens entre eux, s’est déroulée en présence de plusieurs autorités dont le président de la délégation spéciale de Kombissiri, Boukary Porgo, représentant le haut-commissaire de la province du Bazèga, des parrains Honorable Eric Tapsoba député à l’assemblée législative de transition et Claude Ouédraogo, directeur provincial en charge de l’éducation de base du Bazèga et du parrain artistique Lassané Younga, directeur provincial en charge de la culture du Bazèga.

