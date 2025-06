Burkina-Bazèga-BEPC

Bazèga : 3236 candidats en lice pour le BEPC, session de 2025

Kombissiri, 3 juin 2025 (AIB), Ils sont 3236 candidats de la province du Bazèga à la conquête du BEPC 2025. Le top départ officiel a été donné ce 3 juin 2025 au lycée municipal de Kombissiri par la secrétaire générale de la province, Wossolème Clarisse Denni.

Le lancement officiel de l’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) session de 2025 a eu lieu ce mardi 3 juin au lycée municipal de Kombissiri. C’est Wossolème Clarisse Denni, secrétaire générale de la province du Bazèga qui a ouvert l’enveloppe de la première épreuve, la dictée.

Au niveau de la province, ils sont 3236 candidats en lice pour cette session, répartis dans 33 centres d’examen.

Pour l’examen du Certificat d’aptitude professionnelle et Brevet d’études professionnelles (CAP/BEP), ils sont 187 candidats.

Selon Patrice Compaoré Wédraogo, chef du service des examens, de la certification et des concours de la direction provinciale de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique (DPESFPT) du Bazèga, toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement de la session.

Avant le début des épreuves, madame Denni a prodigué des conseils aux candidats en les invitant à la sérénité et à éviter toute tentative de tricherie.

Agence d’information du Burkina

TPT/dnk/ata