Batié : premières sorties de prise de contact avec les corps constitués du Nombiel du nouveau Gouverneur du Sud-Ouest

Batié 4 fév. 2025 (AIB) – le nouveau Gouverneur de la région du Sud-Ouest Siaka Barro a séjourné mardi à Batié pour une prise de contact avec l’ensemble des corps constitués de la province du Noumbiel, a constaté l’AIB.

Installé il y a de cela vingt jours, soit le 16 janvier dernier, le premier responsable de la Région du Sud-Ouest Siaka Barro et sa délégation n’ont pas tardé à se faire connaître par ses futurs collaborateurs.

Cette tournée a permis au Gouverneur de faire connaissance avec les autorités coutumières et religieuses où il a demandé leurs bénédictions et leurs accompagnements dans sa nouvelle mission.

<< Nous sommes appelés à travailler ensemble dans l’unité, la cohésion, le vivre-ensemble, la paix. Nous vous invitons à travailler conformément à la vision des plus hautes autorités du pays >>, a-t-il dit.

Aux directeurs provinciaux et chefs de service ainsi qu’aux Présidents des délégations spéciales le premier responsable de la région du Sud-ouest a demandé de travailler pour le bon vivre-ensemble, la cohésion et la paix avec les forces vives de la province.

A l’issue de cette rencontre, des représentants des différentes couches sociales ont exposé des doléances. Et pour le gouverneur, << ces doléances seront examinées au niveau de la délégation spéciale régionale et j’invite les PDS à faire tout ce qui peut être fait à leur niveau pour améliorer le niveau de vie des populations. Les doléances qui ne pourront pas être réglées à notre niveau ou trouvées des solutions satisfaisantes, seront portées aux plus hautes autorités du pays >>.

Agence d’information du Burkina