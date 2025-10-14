Bassitenga : un bilan satisfaisant pour les journées pédagogiques du secondaire

Ziniaré, (AIB) – Les journées pédagogiques de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle de la province de Bassitenga ont pris fin le vendredi 10 octobre 2025 à Ziniaré, avec un bilan jugé satisfaisant par les autorités éducatives.

Durant quatre jours, plus de 865 enseignants issus des établissements secondaires et de la formation professionnelle ont pris part à ces renforcements de capacités Dix-neuf formateurs ont animé les séances autour de plusieurs thématiques liées aux réformes éducatives en cours.

Les échanges ont porté notamment sur l’approche par compétences (APC), l’introduction des classes polyvalentes, l’apprentissage des métiers et le retour de l’éducation civique et morale au secondaire.

Selon la directrice provinciale de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle de Bassitenga, Mme Léocadie Traoré/ Hien l’ensemble des activités s’est déroulé conformément au programme établi. Elle a salué la participation assidue des enseignants et la qualité des échanges en atelier.

Présidant la cérémonie de clôture, la directrice générale des curricula et de la formation des personnels de l’enseignement secondaire, Mme Abiba Koné/Ouedraogo, a félicité les participants pour leur engagement. Elle a estimé que ces journées contribuent à la réussite des réformes entamées depuis 2024 et à l’amélioration continue de la qualité de l’enseignement.

Agence d’information du Burkina

LC/ata