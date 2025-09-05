Burkina-Bassitenga -OSC-cohésion-visite- militant

Bassitenga : le Conseil provincial des OSC entame une visite tournante auprès des leaders associatifs

Bassitenga, 5 sept. (AIB)- Le Conseil provincial des organisations de la société civile (OSC) a entamé vendredi, une série de visites tournantes auprès des responsables associatifs de la province dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action du bureau et renforcer les liens entre militants.

Selon le secrétaire chargé de la communication du Conseil provincial des OSC, Saïdou Éric Ouédraogo, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action du bureau. Elle vise à renforcer les liens entre militants, consolider la fraternité et rendre plus dynamique la vie associative.

« Ces visites, que nous avons baptisées « la trentaine du militant », permettent de témoigner notre solidarité entre militants et d’accompagner les militants actifs », a-t-il déclaré.

Un des membres, Biba Onadja, a accueilli la délégation et s’est dit être honorée de cette marque de reconnaissance.

« Je sens la fraternité et la cohésion sociale entre les OSC. Cela fortifie et motive les militants. C’est une belle journée pour ma famille et moi », s’est-elle réjouie.

Les participants ont salué une ambiance conviviale qui a permis d’échanger et de tisser davantage de liens.

Selon les membres du conseil provincial des OSC, cette initiative est pertinente et rapproche davantage les militants. Pour eux, elle mérite d’être renouvelée.

Quant au bureau provincial, il entend poursuivre cette dynamique, convaincu que la force du mouvement associatif repose sur la solidarité, la cohésion et le réseautage entre acteurs de terrain.

Agence d’Information du Burkina

