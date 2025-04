Burkina/Banwa-Journées-Engagement-Patriotique

Banwa : Les FDS et la population répondent à l’appel de la patrie

Solenzo,7 avr. (AIB)- Les Forces de défense et de sécurité (FDS), la population, les directeurs et chefs de service, les autorités religieuses et les coutumières ont participé à l’unisson le lundi 7 avril 2025, à la cérémonie de montée des couleurs à Solenzo.

Cette montée des couleurs tournante dans les différentes directions et services initiée par le haut-commissaire, Sanfiénalé Joseph Sirima, depuis le mois de mars 2025 est à sa deuxième phase. Cette édition coïncide avec les Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Dès 6h50 mn, le public a commencé à rallier le site. L’ambiance était bon enfant entre FDS et population civile en attendant l’arrivée des autorités.

À partir de 7h30 mn le top de départ de la cérémonie a été donné par un militaire et les participants ont entonné ‘l’hymne national’’, le dytaniè » en chœur pour accompagner la montée des couleurs nationales.

À la fin de la cérémonie, le haut-commissaire Sirima a rappelé le bien fondé des Journées nationales d’engagement patriotiques et de participation citoyenne à l’ensemble des participants.

« Cette cérémonie nous rappelle les valeurs de notre pays. L’ordre et la discipline nous invitent au respect de ces valeurs car rien ne peut se faire dans le désordre », a indiqué le haut-commissaire.

« Je rends un vibrant hommage aux FDS car le bilan est très satisfaisant et quand on prend la commune de Solenzo tous les villages sont réinstallés », a-t-il ajouté.

Selon lui, le thème de ces Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne ne concerne pas uniquement les travailleurs mais à tout le monde.

Il a invité les associations à respecter les statuts et règlements intérieurs de leurs structures associatives.

« J’invite chacun à consommer ce que nous produisons car un adage dit que c’est un enfant intelligent qui paie les galettes de sa mère afin de contribuer au développement de la famille », a conclu le premier de la province des Banwa.

Agence d’information

SO/dnk/ata