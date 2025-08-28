Burkina/Banwa-Reboisement

Banwa : Les bacheliers en immersion patriotique érigent un bosquet de 100 pieds d’arbres

Solenzo, 27 août 2025 (AIB) – Les bacheliers en immersion patriotique de la province des Banwa ont érigé un bosquet de 100 pieds d’arbres, le mercredi 27 août 2025 au lycée provincial des Banwa, en présence des autorités administratives et éducatives.

Ces arbres sont composés de Caïlcédrat, de neem, de gmelina, de flamboyant, de kapokier, de baobab, de néré et de cassia.

Les agents des eaux et forêts et de leurs encadreurs ont supervisé l’activité.

« Celui qui a planté un arbre n’a pas vécu inutile car notre progéniture pourrait en profiter et on se souviendra de nous. Ce reboisement, c’est pour immortaliser notre passage au sein du lycée et aussi montrer que nous avons compris le sens du patriotisme et de l’intégrité », a affirmé le délégué de la promotion, Souleymane Lamizana.

Quant à Adeline Tanou, l’immersion patriotique obligatoire a inculqué la discipline, l’ordre et le patriotisme.

« Nous avons appris comment planter un arbre et surtout l’entretenir et aussi planter un arbre c’est préparer l’avenir », a martelé Mme Tanou.

Le bosquet est protégé par une clôture de grillage afin d’empêcher les animaux en divagation de le détruire.

Le Secrétaire Général de la province des Banwa, Abdoul Kader KongZabré, représentant le haut-commissaire et le Capitaine Papa Parfait Kambou ont salué l’initiative des bacheliers en immersion patriotique de la première promotion de 2025 pour cet acte civique.

Agence d’information du Burkina

SO-dnk-ata

AIB Banwa