Banwa : Le village de Badinga s’engage à construire des logements et toilettes pour le CSPS et l’école primaire

Balavé,13 août 2025 (AIB)- La population du village de Badinga dans la commune rurale de Balavé s’est engagée ce mercredi, à construire un logement et des toilettes pour le Centre de Santé et de Promotion sociale (CSPS) et une salle de classe pour l’école primaire avant le mois d’octobre 2025.

Selon le Président de la Délégation spéciale (PDS) de Balavé, Jules Kabore, la population de Badinga a lancé une cotisation pour la construction de ces joyaux au village afin d’aider l’école et la santé en infrastructures.

« C’est aussi notre Faso Mêbo. Nous voulons aider le Président du Faso pour le développement de notre village. Nous avons pu cotiser environ 2 millions F CFA, », a déclaré un habitant du village.

La population a pu mobiliser des charrettes et des pioches pour les travaux de construction. Dans les jours à venir, ce sera la confection des briques et le début de la construction sous la supervision de la population et des autorités communales de Balavé.

Agence d’information du Burkina

SO/BBP