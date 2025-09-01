Burkina/Banwa-Montée-Couleurs

Banwa : Le haut-commissaire a invité la population à un changement de comportement

Solenzo, 1er Sept 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province des Banwa, Sanfiénalé Joseph Sirima, a invité la population à un changement de comportement, le lundi 1er septembre 2025 à la direction provinciale de l’agriculture et des ressources halieutiques, lors de la montée tournante des couleurs nationales.

La traditionnelle montée tournante des couleurs chaque premier lundi du mois a été observée à la direction provinciale de l’agriculture et des ressources halieutiques des Banwa, en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses, les Forces de défense et de sécurité ainsi que les responsables des différentes couches sociales.

M. Sirima en rappelant l’importance du respect des couleurs a invité la population à l’union sacrée et à un changement de comportement autour de la révolution progressiste populaire.

« Nous devons montrer notre attachement à notre nation car un révolutionnaire trouve une solution à chaque problème. On ne peut pas se dire révolutionnaire et attendre tout de l’état même, s’il s’agit de boucher les trous devant nos concessions », a martelé le haut-commissaire devant les participants.

Chaque personne a été interpellée à faire ce qu’elle peut pour le développement de la province et surtout être toujours dans les objectifs de la révolution progressiste populaire.

Agence d’information du Burkina

SO-dnk-ata