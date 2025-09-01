Burkina-Banwa-Reboisement

Banwa : Le bosquet de plantes médicinales mis en place

Solenzo, 31 août 2025 (AIB)-La direction provinciale des Eaux et forêts a mis en place le bosquet provincial des plantes à base médicinales le samedi 30 août 2025 au secteur 1 de Solenzo.

Le bosquet est composé de 320 plants composés de plusieurs espèces de plantes médicinales dont le tamarin, le caïlcédrat, le neem, le ziziphys, le kapokier, le baobab, le nilotica, le néré…

Il a été mis en terre ce samedi 30 août dans la matinée par les corps constitués, les agents des eaux et forêts ainsi que les tradipraticiens.

Selon le Directeur Provincial des Eaux et forêts Rodrigue Ouédraogo, c’est après plusieurs négociations que les propriétaires terriens ont trouvé 2,8 hectares pour le bosquet.

Il a invité l’ensemble des participants à faire de ce bosquet leur propriété afin que les plantes soient protégées et servent la population entière.

Agence d’information du Burkina

SO/wis