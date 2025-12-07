Burkina-Bankui-Banwa-Conférence-Cohésion-Patriotisme

Banwa : La veille citoyenne sensibilise les couches sociales sur la cohésion sociale et le patriotisme

Solenzo, 6 Déc. 2025(AIB)-La coordination provinciale des associations de la veille citoyenne et l’organisation provinciale des OSC ont organisé samedi, une conférence informelle sur la cohésion sociale et le patriotisme dans la salle de réunion de la Sofitex de Solenzo pour sensibiliser les représentants de toutes les différentes couches sociales de la province des Banwa.

Les responsables des différentes couches sociales de la province des Banwa et de la commune de Solenzo ont été sensibilisés ce samedi 6 décembre 2025 à travers une conférence informelle sur la cohésion sociale et le patriotisme.

Le conférencier du jour, le Secrétaire général de la province des Banwa, Abdoul Kader KongZabré, a présenté les concepts de la cohésion sociale et le patriotisme tout en donnant la définition, la vision, la conception, l’importance et les impacts attendus desdits concepts.

Les participants ont appris les valeurs communes de la cohésion sociale que sont l’intégrité, le respect des aînés, le pardon, la tolérance et l’ardeur au travail.

Selon M. KongZabré, le tissu social a pris un coup à cause de l’intérêt individuel, la corruption, l’incivisme et la stigmatisation…

À cela s’ajoutent le chômage, l’économie et la religion comme cause de la dégradation de la cohésion sociale qui empêchent le développement.

Les échanges ont permis aux participants de comprendre l’importance de la cohésion sociale au Burkina Faso, un pays multi ethnique et multi confessionnel.

« Le patriotisme se manifeste par le dévouement, le sacrifice, la défense de la patrie et la fierté d’appartenir à la nation », a déclaré le Secrétaire général de la province, Abdoul Kader KongZabré aux participants.

Le coordonnateur provincial de la veille citoyenne, Rodrigue Coulibaly, a indiqué aux participants que les sensibilisations vont se multiplier afin de promouvoir les valeurs du vivre ensemble dans la province des Banwa.

