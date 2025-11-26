Burkina/Banwa-collecte-céréales-SONAGESS

Banwa : La SONAGESS lance la collecte bord champ des céréales

Solenzo, 26 Nov. 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province des Banwa, Sanfiénalé Joseph Sirima, a présidé le mardi 25 novembre 2025 à Solenzo, le lancement de la collecte bord champ de la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS).

Selon la direction provinciale de l’agriculture 9 000 tonnes de céréales composées de maïs, de mil, de riz et du niébé seront payées par l’état cette année 2025 avec les producteurs.

Pour le premier jour 65 tonnes de céréales ont été collectées et les producteurs ont reçu leur argent sur place. Chaque producteur passe avec ses produits qui sont pesés à la bascule et la somme est payée.

Les prix du kilogramme sont de 200 F CFA pour le mil, 360 F CFA pour le niébé, 145 F CFA pour le maïs et 170 F CFA pour le sorgho et la variété de riz TS2 et Orylux. Durant 3 mois, les agents vont collecter les 9 000 tonnes au compte de la SONAGESS.

Le Haut-commissaire a invité les producteurs à s’investir pour la réussite totale de cette phase de la collecte bord champ et la mobilisation du tonnage demandé.

Agence d’Information du Burkina

SO/DNK-yos