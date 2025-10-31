Burkina/Banwa/Kouka-Éducation-Dotation-Fournitures-Scolaires

Banwa : La circonscription d’éducation de base de Kouka dote ses élèves en fournitures scolaires

Kouka, 27oct. 2025 (AIB) – La Circonscription d’éducation de Base de Kouka a doté ses élèves en fournitures scolaires, le lundi 27octobre 2025.

La Circonscription d’éducation de Base de Kouka a doté ses élèves de fournitures scolaires pour mieux faire face à cette rentrée scolaire.

Ce sont au total 6 700 élèves qui ont reçu cette dotation composée de cahiers, de stylos, d’ardoises, de crayons, de trousses scolaires, de règles, des cahiers de préparation, de la craie, des rapporteurs et des équerres pour les enseignants.

Des cahiers avec des couvertures bien solides où nos héros nationaux sont immortalisés.

A la face intérieure de la couverture, les valeurs morales et civiques à promouvoir sont affichées invitant des enseignants à les valoriser en complicité avec les apprenants, tout en restant des modèles sur tous les plans comme l’ont été ces héros.

De l’autre côté de la couverture, la richesse agricole de notre chère nation est mise en exergue.

« Nous sommes très contents ce matin de recevoir ces fournitures. Nous témoignons notre gratitude aux donateurs. Cette année, les cahiers que nous avons eu sont de très bonnes qualités. Les couvertures sont très solides et nous pouvons voir la photo du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso et quelques héros nationaux. Nous allons très bien nous comporter à l’école et bien travailler pour développer notre pays », à laisser entendre un élève de l’école de Kouka » A ».

Agence d’Information du Burkina

