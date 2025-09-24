Burkina/Banwa-Cadre-Concertation

Banwa/CCP : Cohésion sociale et gouvernance locale au cœur des échanges

Solenzo,22 Sept. 2025(AIB)-Les membres du Cadre de Concertation Provinciale (CCP) des Banwa ont tenu leur deuxième session de l’année 2025 ce lundi 22 septembre 2025 dans la salle de réunion de la Sofitex de Solenzo.

Des communications sur la cohésion sociale, la gouvernance locale et l’idéologie de la révolution progressiste populaire ont été animées par le Haut-commissaire de la province, Sanfiénalé Joseph Sirima et le Secrétaire Général de la province Abdoul Kader KongZabré.

Sanfiénalé Joseph Sirima a défini les concepts de cohésion et de gouvernance avant de présenter les menaces et les obstacles à la cohésion sociale.

Les défis de la restauration et de la préservation de cette cohésion pour un développement local, le rôle des leaders religieux et coutumiers pour la vraie cohésion sociale ont marqué les échanges durant la rencontre.

Le Secrétaire général de la province a fait une présentation sur la vision du Chef de l’Etat et présenté l’idéologie de la révolution progressiste et populaire.

Selon lui la révolution ne doit pas être dans la parole mais dans les actes car dans le Burkina Faso d’hier la population a construit des ponts, des routes, des écoles et bien d’autres infrastructures à la main.

Les membres du CCP souhaité des rencontres similaires aient lieu dans les communes de la province afin d’éveiller les consciences sur la cohésion sociale et et promouvoir les idéaux de la révolution progressiste et populaire.

Le projet Terre des Hommes a présenté une communication à cette deuxième session sur les résultats et les perspectives de sont interventions dans la province.

Agence d’information du Burkina

SO/yos