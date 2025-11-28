BURKINA-MALI-ARTISANAT-SIAMA-OUVERTURE

Bamako : Le Premier ministre malien ouvre le SIAMA 2025 et salue la créativité des artisans africains

Bamako, 28 nov. 2025 (AIB) – Le Premier ministre malien, le Général de division Abdoulaye Maïga, a présidé jeudi au Parc des Expositions de Bamako, la cérémonie d’ouverture officielle de la 5e édition du Salon international de l’artisanat du Mali (SIAMA), placée sous le haut patronage du Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta. L’édition 2025, qui consacre le Burkina Faso et le Niger comme pays invités d’honneur, met en avant la créativité, la résilience et le rôle économique de l’artisanat dans les pays du Sahel.

En souhaitant la bienvenue aux délégations venues de 16 pays, le ministre malien de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé , a indiqué que le SIAMA demeure un espace qui réunit les pratiques, les gestes et les matières des créateurs africains. Il a rappelé que l’édition 2025 est inscrite dans l’année de la culture décrétée par le chef de l’État, et rend hommage aux forgerons, première caste symbolique de l’histoire du Mali.

« La ressource la plus importante dans le monde aujourd’hui, c’est la créativité, et quand on parle de créativité, on parle de l’artisan », a-t-il déclaré. Le ministre a aussi salué la présence fraternelle et significative des délégations du Burkina Faso, du Niger et de la Chambre d’artisanat de Rabat-Salé-(Maroc). Selon lui, les démonstrations sur la transformation des métaux et la fabrication de machines agricoles constituent l’un des points forts du salon.

Prenant la parole, le ministre burkinabè en charge de l’Artisanat, Serge Gnaniodem Poda, a transmis les salutations fraternelles du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré à son homologue malien, tout en remerciant le Mali pour l’accueil chaleureux.

Il a exprimé la fierté du Burkina Faso d’être invité d’honneur, estimant que cette marque d’amitié illustre la fraternité indéfectible entre les peuples de l’AES. Il a salué la résilience remarquable du peuple malien face aux campagnes de désinformation, affirmant que les trois pays du Sahel avancent résolument sous la conduite de dirigeants lucides et déterminés.

Le ministre Poda a invité les visiteurs à découvrir les stands burkinabè, où sont exposés des produits artisanaux, des textiles, des œuvres d’art et des articles issus du laboratoire alimentaire.

« Vive le SIAMA, vive l’artisanat africain, vive l’amitié sincère entre nos peuples », a-t-il conclu.

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga a affirmé que la forte participation des délégations prouve que le Mali n’est nullement isolé. Il a rappelé que l’artisanat contribue à 24,2 % du PIB national et emploie plus de 40 % de la population active.

Selon lui, le SIAMA vise entre autres à stimuler la création, promouvoir la consommation locale, valoriser les savoir-faire et encourager l’émergence des jeunes talents.

Le Premier ministre malien a également mis en avant la stratégie commune adoptée au sein de la Confédération des États du Sahel pour renforcer la coopération artisanale entre les trois pays.

Après l’ouverture officielle, le Premier ministre a procédé à la coupure du ruban symbolique, avant de conduire la visite guidée des stands avec les délégations invitées.

Agence d’information du Burkina

BO/ata