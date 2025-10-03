Bam / Rentrée scolaire : Les cours ont effectivement débuté ce 1er octobre

Kongoussi, 1er oct. 2025 (AIB) – Le directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Bam, Naba Ilboudo, a effectué ce mercredi une tournée dans les communes de Guibaré et Sabcé pour constater le démarrage effectif de la rentrée pédagogique 2025-2026.

À Yilou, dans la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Guibaré, Naba Ilboudo a visité les écoles Yilou A, B et C, ainsi que le Centre d’éveil et d’éducation préscolaire (CEEP). Sur place, il s’est réjoui du bon déroulement des activités pédagogiques et de la mobilisation des enseignants.

Le président de la délégation spéciale de Guibaré, Kiswendsida Benjamin Ouédraogo, était également présent pour encourager la communauté éducative locale.

« Je suis heureux de constater que les activités pédagogiques ont démarré dans de bonnes conditions. Cela traduit l’engagement des enseignants et la détermination des élèves à réussir cette nouvelle année scolaire », a déclaré Naba Ilboudo, avant de souhaiter une bonne reprise à l’ensemble des enseignants et élèves.

La mission s’est poursuivie à Sabcé, où le directeur provincial a visité l’école Sabcé B et le CEEP de Sabcé.

Le chef de Circonscription d’éducation de base de Sabcé, Boukaré Sawadogo, a rassuré le DPEPPNF sur le bon déroulement de la rentrée dans sa circonscription. « Tout se passe bien dans notre CEB. Les enseignants sont présents, les élèves sont en classe, et nous veillons à ce que toutes les conditions soient réunies pour le bon déroulement de l’année scolaire », a-t-il affirmé.

La directrice de l’école, Madame Awa Konfé/Dianda était sur place avec l’ensemble de ses adjoints, et les cours se déroulaient normalement dans les classes de CM1 et CM2.scolaire rassuré le directeur provincial que les activités ont bien débuté dans son établissement.

Naba Ilboudo a félicité les enseignants et les encadreurs pédagogiques pour leur engagement et les a invités à maintenir cette dynamique afin de garantir une année scolaire réussie dans la province du Bam.

