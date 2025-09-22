Burkina-Bam-Visite-Forces-Combattantes

Bam : Le Haut-commissaire encourage l’ unité spéciale de la police nationale déployée à Tikaré

Kongoussi, 22 sept. 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, a effectué, ce samedi 20 septembre 2025, une visite d’encouragement à l’Unité mobile d’intervention ( UMI) de la police nationale et aux VDP de la localité pour leur détermination constante à défendre la localité et à assurer la quiétude des populations qui y vivent.

« Si aujourd’hui nous pouvons quitter Kongoussi pour venir à Tikaré, c’est grâce à votre engagement et à votre détermination. Vous faites un travail remarquable au péril de vos vies, et les résultats sont visibles. Au nom de ma hiérarchie, je vous adresse mes félicitations les plus sincères », a déclaré le haut-commissaire devant les hommes en tenue.

« Capitaine, je vous félicite avec vos hommes pour tout ce que vous faites ici à Tikaré afin de garantir la sécurité des populations et permettre le bon fonctionnement de l’administration», a-t-il lancé au commandement de l’unité.

Cette visite du haut-commissaire traduit la volonté des autorités administratives de rester aux côtés des forces combattantes et de soutenir activement la dynamique de de reconquête du territoire national, enclenchée par le gouvernement burkinabè .

Agence d’information du Burkina

