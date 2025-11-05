Bam : le Gouverneur interdit l’accès à un terrain litigieux pour prévenir des affrontements

Kongoussi, 3 nov.2025 (AIB)- Le Gouverneur de la région des Kulsé Blaise Ouédraogo a interdit l’accès à un terrain de plus de 57ha, objet de litige entre les villages de Yilou, dans la province du Bam, et Zaonna/Saorzi, dans la province du Sandbondtenga, afin d’éviter des confrontations récurrentes entre populations.

Selon un communiqué administratif signé hier mardi, cette mesure intervient à la suite de l’arrêté régional n°2025-044/MATM/RKLS/GKYA/CAB et concerne un site situé hors lotissement, le long de la RN22, couvrant une superficie estimée à 57ha 68a 78ca.

Le Gouverneur rappelle que cette décision est prise au regard de la persistance du conflit foncier, et invite les populations des deux localités au respect strict des dispositions prises, dans l’esprit d’ordre et de discipline prôné par les autorités nationales.

Il avertit que tout contrevenant s’expose à des sanctions prévues par les lois en vigueur. Danas le contexte sécuritaire actuel marqué par la lutte contre le terrorisme, le Gouverneur appelle à la compréhension et au civisme de tous afin de préserver la paix et l’ordre public.

En rappel, les deux communautés se sont affrontées vendredi et samedi, faisant des blessés et occasionnant des dégâts matériels le trafic sur la nationale 22 à aussi été momentanément bloqué.

Agence d’information du Burkina

AR/ata