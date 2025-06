Burkina/Balé-Marathon

Balé/Semi-marathon de Boromo : Aziz Boly et Marie Aude Saboué dominent leurs adversaires

Boromo, 2 juin (AIB) – Aziz Boly et Marie Saboué ont remporté respectivement dans la catégorie homme et dame les premiers prix « Sama d’or » de la 2e édition du semi- marathon de la ville de Boromo long de 21 km couru entre Petit Balé – Boromo avec un circuit fermé de 4 tours à travers la ville, le samedi 31 mai 2025 devant un public fortement mobilisé tout le long du trajet.

Après avoir dominé la course depuis le départ donné par las autorités sur les berges du barrage de Petit Balé, Inoussa Nikièma, s’est fait rattraper dans les derniers 500m de la course par Aziz Boly qui a franchi la ligne d’arrivée en tête en 1h 15mn, 57 s.

Dans la catégorie des dames, Aude Marie Saboué, a fait une grande démonstration de ses talents en creusant un grand écart de temps entre elle et les autres coureuses aussi professionnelles que amatrices avec un temps de 1h33mn50s.Elle est classée 13è au classement General. Aude Marie Saboué est champion pour la 2è année consécutive de la catégorie dame du semi-marathon de Boromo.

Le meilleur coureur résident dans la province des Balé est Ibrahim Konaté dit le Marocain. Il a fait les 21 km en 1h29mn21s.Il est 10 è au classement général.

Selon le comité d’organisation 65 coureurs professionnels et amateurs ont pris part à la compétition. Le comité s’est félicité de la participation de coureurs de l’AS police, de l’USFA, des champions nationaux d’athlétisme et biens de coureurs professionnels des grands meetings et des coureurs amateurs locaux.

Le semi- marathon de la ville de Boromo a connu des innovations majeures dans l’organisation surtout au niveau des prix et le dispositif sécuritaire important des forces de défense et de sécurité.

Désormais les premiers prix officiels sont dénommés « Sama d’or ». Pour cette édition les vainqueurs des hommes et des dames ont reçu chacun 200 mille francs CFA remis. Le premier des coureurs résidant dans les Balé a reçu 100 milles. Les Cinq meilleurs au classement général des deux catégories ont été récompensés. Des prix spéciaux ont été décernés aux meilleurs coureurs FDS et le plus âgé des coureurs.

La compétions a été placée sous le patronage du haut-commissaire de la province des Balé Martin Bako et la présidence du président de la délégation spéciale de Boromo Esaïe Bamogo. Le thème de cette édition est « Sport, facteur de cohésion sociale ».

L’association Anvikultur, la promotrice de l’évènement est satisfaite du déroulement de la course malgré les contraintes budgétaires et le manque de partenaires et sponsors. C’est pourquoi il a lancé un appel aux partenaires afin d’accompagner à la pérennisation de cet évènement sportif majeur dans la région.

