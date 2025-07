Burkina/Balé- Journée – Redevabilité

Balé/Journée de redevabilité de la commune de Fara : L’éducation et l’environnement occupent une part importante des investissements et réalisations

Boromo, le 21 juillet 2025 (AIB) – La délégation spéciale de la commune de Fara a tenu, le jeudi 10 juin 2025, sa journée de redevabilité sur le thème : « Développement optimal de la commune, rôle et attribution des acteurs ». Le cadre d’information et d’interpellation citoyenne a permis de faire le bilan des trois dernières années d’investissements, de réalisations d’infrastructures et de gestion de la commune et d’échanger pour un développement harmonieux.

Cette première journée de redevabilité de la délégation spéciale se tient environ trois ans après l’installation des membres. L’espace était dédié au bilan des investissements et réalisation menés par la commune et ses partenaire techniques et financiers sur la période de 2022 à 2024.

Selon le président de la délégation spéciale (PDS), Aloys Ouango, de nombreuses réalisations ont été faites dans le domaine de l’éducation, l’environnement, la santé, l’eau, l’économie locale et l’eau et l’assainissement mais également au profit des associations de femmes en vue de booster le développement socioéconomique de la commune. Le secteur de l’éducation et de l’environnement ont bénéficié de plus d’investissement.

Ainsi plus de 166 millions de francs CFA ont été investis dans la réhabilitation et la construction d’infrastructures scolaires afin d’augmenter la capacité d’accueil et améliorer les conditions de travail et d’apprentissage des acteurs du monde éducatif, de l’enseignement et la formation professionnelle.

Le secteur de l’environnement a absorbé une enveloppe d’investissement intimée à plus de 32 millions de francs CFA pour l’acquisition de matériel de surveillance dont quatre motos et une vingtaine de vélos pour la sécurisation des forêts villageoises, du matériel de production du miel et des foyers améliorés pour la population, la construction et équipement deux unités de transformation de produits forestiers non-ligneux et l’élaboration de quatre chartes foncières locales pour les forets villageois et quatre cahiers de chartes spécifiques pour les jardins maraichers.

Selon les autorités, plusieurs projets sont en cours d’exécution conformément au plan annuel d’investissement pour 2025.Ces derniers souhaitent également poursuivre le projet de lotissement de la ville de Fara.

Selon le PDS, Aloys Ouango, La sources de financement des réalisations proviennent des ressources transférées de l’état, le fonds minier de développement local et les recettes communales. Toutefois la commune est accompagnée dans ses efforts de développement par 12 principaux partenaires.

Ces partenaires ont mis en œuvre plusieurs projets structurants dans le domaine l’agriculture, l’environnement et la réalisation infrastructures socioéconomiques.

De l’avis de l’autorité communal les différentes réalisations ont impacté positivement la vie des communautés. Le développement amorcé doit continuer mais avec l’apport de tous les filles et fils de la commune, a-t-il dit.

Dans ce sens M. Ouango a lancé un appel à tous les citoyens, les OSC et les ressortissants à accompagner les efforts de développement, à payer leurs impôts et taxes et à promouvoir au quotidien la cohésion sociale.

Il a également traduit sa satisfaction pour la mobilisation et la participation effective des populations à cette journées d’information et de participation citoyenne favorable au développement de la commune.

Les travaux de la journée de redevabilité se sont déroulés en présence de madame le secrétaire général de la province des Balé Assèta Kouanda. Elle a félicité les acteurs pour la tenue de la journée.

Agence d’Information du Burkina

OM/dnkata