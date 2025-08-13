Burkina/Balé-Immersion-Patriotique

Balé/Immersion patriotique : Le haut-commissaire appelle les bacheliers à honorer leurs parents et la nation par de bons comportements

Boromo, 13 août 2025(AIB) – Le haut-commissaire de la province des Balé, Martin Bako, a invité le mercredi 13 aout 2025, les nouveaux bacheliers participants à l’immersion patriotique à honorer leurs parents et la nation par de bons comportements durant la période d’immersion. L’autorité s’est adressée aux campeurs lors de la montée des couleurs suivi du message du chef de l’état et la visite des sites d’immersion à Boromo.

La matinée de la deuxième journée de l’immersion patriotique des bacheliers de la province des Balé a été marquée par la montée des couleurs nationales et le message du chef de l’état, le capitaine Ibrahim Traoré, dans tous les centres.

Une délégation des autorités administrative composées du Président de la délégation spéciale (PDS) de Boromo, des responsables des Forces de défense et de sécurité (FDS), des autorités éducatives, des parents d’élèves, de la veille citoyenne a été conduite par le haut-commissaire, Martin Bako, à la cérémonie au lycée provincial de Boromo.

Dans les différents centres, le point du déroulement de l’organisation, trois jours après l’accueil des pensionnaires a été fait à l’autorité provinciale.

M. Bako a traduit sa satisfaction face à l’implication de tous les acteurs concernés et mobilisés, des services, la bonne humeur des immergés et le respect des consignes à mettre en œuvre pour le succès de la vision du chef de l’état.

A cet effet, le haut-commissaire a réaffirmé les attentes des plus hautes autorités du pays et invités les acteurs quant à leurs responsabilités, leur engagement et patriotisme nécessaires au succès de cette initiative présentielle.

M. Bako a expliqué aux bacheliers en immersion, la chance et l’opportunité qu’ils ont à participer à l’immersion patriotique.

« Nous sommes en révolution progressiste et vous devrait comprendre les choses et participer également à cette révolution. Cet espace doit faire de vous des citoyens modèles et des hommes et des femmes patriotes capables de servir leur pays avec amour et intégrité », a confié le haut-commissaire.

Je vous invite à honorer vos parents et la nation par de bons comportements aux cours des activités d’immersion et votre séjour, a-t-il ajouté.

Agence d’information du Burkina

OM/dnk-ata