Burkina/Balé-Examen-BAC

Balé/Examen du Baccalauréat : 1 987 candidats participent aux épreuves écrites et orales dans 8 jurys

Boromo, le 25 juin 2025(AIB)- 1987 candidats dont 993 garçons et 994 filles sont inscrits pour l’examen du baccalauréat dans la province des Balé. Le haut-commissaire de la province, Martin Bako, a ouvert la première enveloppe des épreuves écrites au jury 8 logé au lycée privé évangélique de Boromo le mardi 24 juin 2025.

Selon le directeur provincial de l’enseignement secondaire, Kélétigui Soulama, les candidats sont répartis dans 8 jurys avec 2 jurys dans la commune de Bagassi, 2 jurys à Fara et 4 dans la commune de Boromo.

Les 966 candidats composent pour la série A4 et 1023 pour la série D.Le nombre de candidats de la série scientifique connaît une hausse par rapports aux autres sessions.

Les autorités administratives ont encouragé les candidats et donné le départ des épreuves au jury mixte du lycée évangélique de Boromo.La délégation du haut-commissaire comprenait le président de la délégation spéciale de Boromo, les premiers responsables des forces de défenses et de sécurité, et les autorités de l’éducation nationale.

Le haut-commissaire, Martin Bako, a invité les candidats à donner le meilleur d’eux-mêmes afin d’offrir un bon taux de succès à la province. Aussi l ’autorité provinciale a encouragé les candidats à se départir des mauvais comportements et pratiques de fraudes et à promouvoir les valeurs d’intégrité et de patriotisme.

Ce fut l’occasion pour le directeur Kélétigui Soulama de traduire ses encouragements et reconnaissance aux forces de défenses et e sécurité pour leur accompagnement qui garantit la quiétude dans les centres de composition.

Agence d’Information du Burkina

