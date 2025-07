Burkina-Cadre-Concertation-Communale

Balé/Cadre de concentration communale : Les acteurs font le bilan des investissements et réalisation d’infrastructures dans la commune de Pompoi

Boromo, le 2 juil. 2025 (AIB) – Les membres du cadre de concertation communal de Pompoi ont tenu leur 2e session, le mardi 24 juin 2025. Les travaux ont porté sur le bilan des investissement et réalisation des infrastructures dans la commune entre 2022 et 2024, le bilan partiel des examens scolaires, une communication sur l’actionnariat populaire communautaire, des échanges avec la mine.

Selon le président de la délégation spéciale (PDS), Lassané Guigma, le 2e cadre de concertation se tient en prélude à la journée de redevabilité de la commune. Pour y parvenir, il était important de tenir cette session afin de partager les informations essentielles aux parties prenantes. Ainsi, la principale communication a porté sur le bilan des investissements et des réalisations d’infrastructures de la période de 2022 à 2025.

Selon les premières autorités communales, 889 360 637 millions de francs CFA ont été investis sur une prévision de 999 375 220 millions francs CFA, soit un taux de réalisation financière de 95,69% de 2022 à 2024.

Les grands ouvrages sont des murs de clôture pour le centre sanitaire de Pompoi, le village de Konkoliko et de Kokoi, de bâtiment administratif, des forages équipés de pompe à usage d’eau potable, des acquisitions de mobiliers et de matériel informatique.

En trois ans environ, un milliard de francs CFA ont été investis dans le projets structurants bénéfiques au développement de la commune. Les investissements et les réalisations dans la commune ont changé le visage de cette commune rurale à ressources budgétaires très limitées.

Les principales sources de financement sont le fond minier de développement local le budget communal, les ressources transférées et l’agence de développement des collectivités territoriales.

Selon le PDS, les efforts de développement de la commune de Pompoi sont dépendants énormément du fond minier de développement local. La donne doit changer du fait que les ressources minières ne sont épuisables.

C’est pourquoi il a invité ses concitoyens à penser un développement endogène basé sur des initiatives endogènes, l’engagement communautaire et le civisme fiscal. Aussi l’autorité communale a invité la population à participer à la mobilisation des ressources budgétaires communales en payant leurs taxes et impôts.

Les participants ont également suivi une communication d’information sur l’actionnariat populaire (APEC) livré par le comité local de souscription. Ils ont également échangé avec les représentants du département des relations

communautaires de la mine de Mana. Les autorités éducatives ont fait un bilan partiel des examens du certificat d’étude primaire et du brevet d’étude du premier cycle. Les taux de succès sont satisfaits pour ces deux examens.

Les participants ont eu des échanges fructueux. Le PDS a traduit sa satisfaction pour la tenue de ce cadre de concertation et qualité des échanges. En outre il a traduit sa gratitude à la mine de Mana dont l’apport financier a permis la rencontre.

Ce cadre d’échange fut l’occasion pour le PDS de saluer et d’encourager les différentes communautés pour l’esprit de cohésion sociale qui régné dans la commune et leur adhésion et engagement pour les différentes initiatives des plus hautes autorités du pays. En effet l’engagement citoyen de la communauté a permis de réaliser des activités d’intérêt communautaire, de reboiser des espaces emblématiques et d’embellir la commune.

Aussi l’autorité communal a lancé un appel aux fils et filles de la commune à s’impliquer fortement pour le développement de leur cité. Le développement de la commune doit être l’affaire de tous et dans ce sens nous avons évidemment de grandes ambitions pour notre commune a t-il dit.

Agence d’Information du Burkina

OM/dnk-ata