Baccalauréat 2025 : Les deux jurys du lycée Bogodogo enregistrent un taux de succès de 24,12%

Ouagadougou, le 3 juillet 2025 (AIB) – Sur les 485 candidats qui ont pris part à l’examen du Baccalauréat session 2025 dans les 2 jurys au lycée Bogodogo de Ouagadougou, 24,12% ont été déclarés au premier tour et 125 autorisés à participer aux épreuves du second tour.

Le lycée Bogodogo a abrité deux jurys pour la session 2025 du baccalauréat. Le jury 102 a enregistré 241 candidats dont 58 ont été déclarés admis, 60 sont autorisés à se présenter au second tour, tandis que 133 ont échoué, soit un taux de réussite de 23,11 %. Quant au jury 101, sur 244 candidats, 59 ont été admis, 65 iront au second tour, et 128 n’ont pas réussi, ce qui représente un taux de réussite de 23,41 %.

Les résultats sont bien en dessous de nos espérances. Nous n’avons même pas franchi la barre des 50 %, regrette le président du jury 101, Koala Rasmané tout en espérant que le second tour apporte un vent meilleur.

Il a lancé un appel aux élèves, les invitant à revoir sérieusement leur manière d’apprendre, leur comportement et à laisser momentanément leurs téléphones qui constituent une véritable distraction.

« À mon sens, un élève assidu, appliqué dans l’apprentissage de ses leçons avait toutes les chances de s’en sortir cette année, car les sujets étaient accessibles pour ceux qui se sont bien préparés », a-t-il affirmé.

Déclarée admise dès le premier tour, Gnanou Ashley, reconnaît que les sujets étaient loin d’être évidents. « Je me suis est battue avec acharnement pour réussir», confie-t-elle.

« J’étais vraiment très stressée, j’en ai même pleuré avant la proclamation. Mais lorsque j’ai entendu mon nom, j’étais profondément émue et tellement fière de moi », a déclaré la bachelière.

De son côté, Kaboré Salifou, nouvellement admis du lycée Mariem N’Gouabi, partage sa gratitude.

« C’est une joie immense pour moi d’avoir décroché ce diplôme. Je tiens à remercier sincèrement ma famille ainsi que mes enseignants pour leur soutien indéfectible. »

Fier et confiant, il affirme être désormais prêt à entamer l’étape de l’immersion patriotique avec enthousiasme.

Agence d’Information Burkina

