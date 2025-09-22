Axe Ouagadougou-Malabo : Le Premier ministre Rimtalba Ouédraogo et le vice-Président Teodoro Obiang souhaitent «un partenariat plus concret»

NEW YORK, 22 sept 2025 (AIB)-Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a réaffirmé lundi à New York la volonté de son pays de renforcer «de manière opérationnelle» ses liens avec la Guinée équatoriale, après une audience avec le vice-président équato-guinéen chargé de la défense et de la sécurité, Mangué Teodoro Nguema Obiang.

Lundi, le chef du gouvernement burkinabè Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a reçu en audience à New York, le vice-président équato-guinéen chargé de la défense et de la sécurité, Mangué Teodoro Nguema Obiang.

Le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, a rapporté que le Premier ministre a salué l’élan qui caractérise les relations entre les deux pays et a insisté pour traduire l’amitié politique en projets concrets.

« Nous devons aller au-delà des déclarations et faire en sorte que la coopération ait un contenu opérationnel », a dit le Premier ministre, selon M. Traoré, évoquant la tenue rapide de consultations bilatérales et de commissions mixtes pour identifier et lancer des projets communs.

Les délégations ont passé en revue les domaines d’appui possibles. Le Burkina a mis en avant son expertise dans plusieurs secteurs et proposé l’organisation de journées économiques destinées à favoriser les échanges et les partenariats public-privé, initiative «très bien appréciée» par la partie équato-guinéenne.

Le chef du gouvernement a aussi souligné la place et la contribution de la forte communauté burkinabè en Guinée équatoriale, se félicitant du climat de travail qui permet à ses compatriotes de s’épanouir.

Le vice-président équato-guinéen a manifesté un vif intérêt pour le modèle de développement endogène burkinabè et les initiatives présidentielles, qu’il juge inspirantes.

Le ministre Traoré a indiqué que la Guinée équatoriale envisage une visite d’amitié et de travail au Burkina pour observer « in situ » certaines pratiques et étudier des pistes de coopération opérationnelle.

Les deux ministres des Affaires étrangères ont reçu mandat de préparer ces rencontres dans les tous prochains jours, selon la primature.

À la veille de l’ouverture de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre a rappelé l’importance pour le Burkina Faso de faire entendre sa voix, de « détruire les clichés » et de participer à la redéfinition des équilibres multilatéraux.

Le gouvernement burkinabè espère que ces échanges à New York donneront naissance à de nombreux projets en perspective, renforçant une coopération destinée au développement et à la stabilité régionale.

Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a évoqué des chantiers prioritaires (sécurité, formation des forces, santé, agriculture et infrastructures), précisant que des expertises burkinabè pourraient être mobilisées rapidement pour des projets pilotes conjoints dès les prochains mois.

Agence d’information du Burkina

AAN/ata