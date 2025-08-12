Assomption : l’antenne de l’ONI de Nando lance une opération spéciale de délivrance de la CNIB au profit des fidèles catholiques

Koudougou, 12 août 2025 (AIB)-À l’occasion de la célébration de la fête de l’Assomption, le 15 août 2025, l’antenne régionale de l’Office national d’identification (ONI) de Koudougou initie une opération spéciale de collecte de données pour l’établissement de la Carte nationale d’identité burkinabè (CNIB).

Organisée en étroite collaboration avec les responsables des églises catholiques de la région, cette opération vise à rapprocher les services de l’ONI des citoyens, en particulier des fidèles catholiques attendus en grand nombre lors des festivités religieuses.

L’opération se déroulera dans plusieurs paroisses et églises de la région de Nando, selon le chronogramme suivant :

Le 15 août 2025 :

Koudougou : Église Moukassa

Imasgo : Paroisse Notre-Dame

Kindi : Paroisse Saint-André

Thyou : Église Notre-Dame des Anges

Siglé : Paroisse Saint-Louis

Ramongo : Église catholique de Salbisgo

Réo : Paroisse Saint-Alphonse

Boussé : Cathédrale de Boussé

Laye : Église centrale de Laye

Léo : Église Saint-Joseph de Léo

Kokologho : Église Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus

Sapouy : Église Notre-Dame de l’Immaculée Conception

Bougnounou : Église catholique

Kordié : Église Christ-Roi de l’Univers

Kyon : Paroisse Sainte-Thérèse

Nanoro : Paroisse Sainte-Famille

Le 16 août 2025 :

Sabou : Paroisse Saint-Luc

Selon le chef de l’antenne régionale, Oumarou Sawadogo, après cette première phase, l’opération se poursuivra progressivement dans d’autres localités de la région, toujours dans le but de faciliter l’accès à la CNIB pour tous les citoyens.

Par ailleurs, il invite l’ensemble des fidèles, ainsi que toutes les personnes désireuses de se faire enrôler, à se présenter dans les différents sites aménagés pour l’occasion, munis des pièces suivantes :

un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif d’acte de naissance ;

un certificat de nationalité burkinabè pour ceux nés hors du pays ;

un certificat de déclaration de perte pour les CNIB perdues.

Frais d’inscription : 2 500 F CFA

Agence d’Information du Burkina

PB/ata