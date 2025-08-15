Assomption 2025 à Saaba : Trois messages spirituels au cœur de la célébration

Saaba, 15 août 2025 (AIB)-La communauté catholique de Saaba a célébré, ce vendredi, la solennité de l’Assomption, marquant ainsi l’élévation de la Vierge Marie par le Christ, corps et âme, dans la gloire du Ciel.

Selon l’abbé Léopold Bambara, prêtre célébrant du jour, trois aspects déterminent la solennité de l’Assomption.

« Le premier aspect est que Marie est élevée dans la voie du Ciel. Le chrétien ou la chrétienne doit prier régulièrement son chapelet ou son rosaire. Alors, il faut apprendre à aller vers votre mère, apprendre à l’écouter », a-t-il exhorté.

L’abbé Bambara a invité les chrétiens à apprendre, par l’enseignement de l’Église, à découvrir qui est la Vierge Marie et la place qu’elle occupe dans la vie de l’Église.

Le second aspect, selon lui, est qu’avec Marie, nous sommes en mesure d’être spirituellement forts, car elle est présente et intercède pour nous. Il a exhorté les fidèles chrétiens à lutter contre les vices, les péchés et les mauvaises habitudes, car les signes de Dieu nous accompagnent dans notre vie de croyants.

Évoquant le troisième aspect de l’Assomption, le prêtre a rassuré les chrétiens qu’avec Marie, il faut croire et espérer en la résurrection.

« Le Christ est ressuscité et il a aussi élevé sa mère dans la gloire du Ciel. Ainsi, nous sommes les fils de Marie et nous devons nous aussi espérer en cette vie et y croire. La résurrection du Christ est aussi celle de sa mère et, par ricochet, celle de ses enfants. Marie nous appelle à marcher avec elle, car, par sa résurrection, elle nous donne part à la vie », a déclaré l’abbé Léopold Bambara.

Il a lancé un appel aux chrétiens catholiques du monde entier à se confier à Marie, car elle est la mère eucharistique. L’eucharistie, a-t-il ajouté, nous permet de croire en Dieu et d’espérer en la résurrection.

Après la messe, une kermesse organisée par la chorale francophone Sainte de l’Enfant Jésus a permis aux fidèles de se retrouver dans la joie et la paix du Christ.

Agence d’Information du Burkina

BBP/ata