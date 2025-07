BURKINA-MEDIAS-AIB-INSTALLATION-DIRECTEURS

5 directeurs engagés à faire de l’AIB une référence

Ouagadougou, 23 juil. 2025 (AIB). Cinq nouveaux directeurs, récemment nommés à des postes stratégiques au sein de l’AIB, ont affirmé ce mercredi lors de leur installation, leur détermination à positionner l’agence parmi les meilleures au niveau régional et à en faire une référence en Afrique de l’Ouest.

L’AIB compte désormais cinq nouveaux responsables à des postes stratégiques. Il s’agit du Directeur de l’Information (DI), Tilado Apollinaire Abga, du Directeur des Ressources Humaines, Imeta Constant Kissou, (DRH), du Directeur du Développement Stratégique, de l’Innovation et de la Coopération (DSIC), Brahima Zongo, du Directeur des Systèmes d’Information (DSI), Lamoussa Frédéric Arsène Bancé et de la Personne Responsable de la Commande Publique (PRCP), Gountanini Boudidano.

La cérémonie d’installation, présidée par le Secrétaire général de l’AIB, Alban Kini, s’est déroulée en présence de collègues, de parents et d’amis des promus.

Ceux-ci se sont dits conscients de l’ampleur des responsabilités qui leur incombent et chacun a exprimé sa détermination à œuvrer dans une dynamique collective pour relever les défis et hisser l’AIB au rang de meilleure agence en Afrique de l’Ouest.

Le Directeur de l’Information, Tilado Apollinaire Abga, a souligné la nécessité de rehausser le niveau des productions en termes de qualité et de quantité, espérant pour cela bénéficier de l’accompagnement et de l’implication de l’ensemble de ses collaborateurs.

« Nous devons nous engager à travailler sans relâche, dans la solidarité, le dialogue permanent, la compréhension, l’ordre et la discipline, afin que, d’ici à cinq ans, l’AIB devienne la meilleure agence de la sous-région ouest-africaine », a-t-il affirmé.

Dans la même veine, le DSI, Lamoussa Frédéric Arsène Bancé, a mesuré l’ampleur de la tâche qui l’attend, tout en appelant à la collaboration de tous, sous le leadership des premiers responsables de l’AIB.

« Je compte sur chacun de vous, pour que l’AIB soit un établissement modèle dans le service public de l’information », a déclaré le nouveau DRH, Imeta Constant Kissou.

Et au nouveau DSIC, Brahima Zongo de renchérir: « nous sommes invités à plus de sacrifices et d’ardeur au travail pour pouvoir relever les défis qui attendent l’AIB. Comme le disait quelqu’un, ensemble nous sommes forts ».

Quant au nouveau PRCP, Gountanini Boudidano a remercié le ministre de la Communication et la Directrice générale de l’AIB pour la confiance placée en sa modeste personne. « C’est ensemble que nous allons réussir les missions et les objectifs qui lui sont assignés », a-t-il assuré.

Le Secrétaire général de l’AIB, Alban Kini a clairement décliné les missions assignées à chaque directeur.

Le DI est chargé, entre autres, d’insuffler une dynamique d’innovation, de rigueur et de crédibilité à la production éditoriale, de renforcer les capacités des équipes rédactionnelles à travers le pays et de promouvoir l’image de l’AIB.

Le DRH aura pour mission d’instaurer une gestion moderne et transparente du personnel, dans un climat de travail motivant et respectueux des droits.

Le DDSIC doit travailler à structurer la vision stratégique de l’AIB, à mobiliser des ressources techniques et partenariales, à favoriser la créativité dans les contenus et à accompagner l’Agence dans sa transition numérique et organisationnelle.

La PRCP veillera à la transparence et à la régularité des procédures de passation de marchés, dans le respect des textes en vigueur.

Le DSI devra garantir un environnement numérique sécurisé et performant, essentiel à la modernisation des outils de production journalistique.

Monsieur Kini a également exhorté les nouveaux directeurs à faire preuve de leadership, d’humilité et d’ouverture tout en misant sur l’intelligence collective pour porter haut les ambitions de l’AIB.

En rappel, l’AIB été érigée en établissement public de l’Etat à caractère administratif (EPA) le 21 août 2024 par le gouvernement burkinabè, afin de lui permettre de mieux remplir ses missions de collecte d’informations pour tous et défendre la souveraineté nationale.

Agence d’Information du Burkina

BAK/no/ata