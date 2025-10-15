Burkina-Médias-Sport-Nuit-Champions-AJSB

30e Nuit des champions : les meilleurs sportifs célébrés le 22 octobre prochain

Ouagadougou, 15 oct. 2025 (AIB) – Les mérites des meilleurs sportifs burkinabè seront célébrés le 22 octobre à Ouagadougou au cours d’une soirée gala, dénommée Nuit des champions, a annoncé mercredi le bureau de l’Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB), au cours d’une conférence de presse tenue dans la capitale burkinabè.

« Pour cette édition anniversaire, nous avons voulu marquer les esprits à travers une cérémonie à la fois mémorable, inclusive et moderne, avec plusieurs innovations : une cérémonie revisitée pour offrir une expérience unique aux invités et téléspectateurs, et un accent particulier mis sur la promotion des valeurs de paix, de résilience et de fierté nationale à travers le sport », a annoncé le Président du comité d’organisation (PCO) Modeste Ouédraogo.

Pour lui « la Nuit des Champions n’est pas seulement une cérémonie de récompenses. C’est aussi un espace de reconnaissance nationale, un pont entre les générations, un hommage à tous ceux qui croient que le sport est un instrument de cohésion et d’unité ».

Les mérites d’une vingtaine de sportifs qui se sont les mieux illustrés au cours de la saison écoulée recevront des distinctions de la part des journalistes sportifs.

« Cette 30ᵉ édition revêt un caractère hautement symbolique. Trente années d’existence, trente années de fidélité à une mission : honorer les femmes et les hommes qui, par leur talent, leur courage et leur détermination, font vibrer le drapeau national sur les terrains du monde entier », a mentionné le PCO.

Selon lui, « la Nuit des Champions, c’est avant tout une célébration du travail, du dépassement de soi, de la solidarité et de l’excellence sportive, des valeurs qui constituent l’ADN même de notre association ».

L’édition 2025 se déroulera à partir de 21h dans la Salle des Banquets de Ouaga 2000, sous le très haut patronage du président de l’Assemblée législative de transition (ALT), Dr. Ousmane Bougouma, sous la présidence du ministre de la communication de la culture des arts et du tourisme et du ministre des sports de la jeunesse et de l’emploi.

Elle est placée sous le parrainage du directeur général des douanes, Dr. Yves Kafando, le marrainage de madame Adja Amsetou Nikiéma dite Adja de Komsilga et du parrainage sportif de Sayouba Zongo, ancien cycliste et entraineur des Etalons.

Agence d’information du Burkina

as/ata