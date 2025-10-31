Burkina/Pouytenga-Douane-Saisie-Cyanure

Pouytenga : La douane saisit du cyanure, des médicaments prohibés et des cigarettes frauduleuses

Ouagadougou, 31 oct. 2025 (AIB) – La douane a saisi dans la nuit du jeudi 30 octobre 2025 à Pouytenga 27 fûts de cyanure, 1 1 38 colis de médicaments prohibés ainsi que 436 cartons de cigarettes frauduleuses estimés à plus 345 millions FCFA, annonce les services de communication de l’institution.

Cette importante saisie de la contrebande pharmaceutique et chimique effectuée par la Direction de la surveillance du territoire (DST) de la direction générale des Douanes a été possible grâce à une dénonciation citoyenne.

Le Directeur général des Douanes, l’inspecteur divisionnaire Yves Kafando, a salué le professionnalisme et la détermination de l’ensemble des acteurs ayant contribué à cette prouesse.

« Derrière ces chiffres, c’est un message fort que nous adressons à tous les acteurs du commerce : aucune ville, aucun marché, aucune piste ne sera un refuge pour la fraude », a-t-il rassuré. Il a aussi exhorté ses collaborateurs à redoubler de vigilance surtout dans le contexte actuel de résilience et de lutte contre le terrorisme.

