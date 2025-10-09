Faso Mêbo : L’École Nouvelle Vision offre une contribution de 216 273 FCFA

Burkina Faso – Mêbo – Contribution

Ouagadougou, 8 octobre 2025 (AIB) – L’École Nouvelle Vision Scolaire, dirigée par son fondateur Joël Zoma, a organisé une journée de soutien à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, marquée par la participation à la confection des pavés et la remise d’une enveloppe de 216 273 FCFA, correspondant à deux tonnes de ciment.

Selon le directeur de l’école, Joël Zoma, l’objectif de cette initiative est « d’amener les enfants à devenir de véritables acteurs capables de construire leur pays ».

Il a salué la bonne conduite des enfants ainsi que la mobilisation sur le terrain, exprimant le souhait de renouveler ce type d’action pour renforcer le développement collectif.

« Je suis Burkinabè et fière de l’être. Je suis ici ce matin pour contribuer à la construction de mon pays. La prochaine fois, je reviendrai encore », a confié l’élève de CE2, Alya Sanfo.

L’activité, qui a débuté vers 8 heures et pris fin aux alentours de 12 heures, a connu la participation de parents d’élèves et d’encadreurs, dans un esprit de solidarité et d’engagement communautaire.

Agence d’Information du Burkina

GT/yos