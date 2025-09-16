BURKINA-TUY-VEILLE CITOYENNE-SALUBRITÉ-MAIRIE

Tuy : La veille citoyenne assainit la mairie de Houndé

Houndé, 15 sept. 2025 (AIB) – La veille citoyenne de Houndé a organisé dimanche, une journée de salubrité pour assainir la mairie de la localité. L’activité a mobilisé de nombreux hommes et femmes qui ont désherbé la cour et débarrassé les lieux des sachets plastiques et autres ordures afin de lui donner un nouveau visage

À l’appel de la veille citoyenne, les habitants de la commune de Houndé ont consacré la journée du dimanche 14 septembre 2025 à l’assainissement de la mairie.

Selon l’un des organisateurs, Modeste Bahan par ailleurs, point focal développement communautaire, cette journée s’inscrit dans le cadre de l’initiative présidentielle pour le développement communautaire, portée par la Révolution Populaire Progressiste (RPP).

Il a indiqué qu’elle vise à assainir le cadre de vie des populations, tel que voulu par le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Le choix de la mairie se justifie, selon lui, par le fait qu’il s’agit d’un service public fréquenté par toutes les communautés pour l’établissement de documents administratifs.

M. Bahan a remercié l’ensemble des participants, en particulier les femmes, pour leur forte mobilisation. « Personne ne viendra assainir et développer notre cadre de vie à notre place », a-t-il indiqué.

Modeste Bahan a appelé les habitants à une synergie d’actions et à une plus grande implication dans les activités communautaires.

Narcisse Boué, imprimeur à Houndé a exprimé sa satisfaction d’avoir pris part à cette activité citoyenne. Il a invité les habitants à s’associer davantage à de telles initiatives pour assainir le cadre de vie et favoriser le bon vivre dans la commune.

Agence d’information du Burkina

BEB/bak/ata