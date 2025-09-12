Burkina-Sortie-Littéraire-Témoignage

Burkina : « Dieu, fidèle, à mes côtés », témoigne Dr Mamounata Belem/Ouédraogo dans sa première œuvre littéraire

Ouagadougou, 12 sept. 2025 (AIB) – L’ancienne ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Dr Mamounata Belem/Ouédraogo, a dédicacé mercredi à Ouagadougou, sa première œuvre littéraire intitulée « Dieu, fidèle, à mes côtés », un livre-témoignage qui retrace la présence constante de Dieu dans son parcours scolaire, universitaire, spirituel et politique.

« Depuis ma naissance jusqu’à ce jour, Dieu a toujours été présent dans ma vie. Dans toutes les situations, j’ai vu sa main puissante. C’est pourquoi j’ai voulu rendre témoignage, afin que ceux qui doutent de sa miséricorde puissent se donner à Lui et avoir confiance en Lui », a confié l’auteure.

Le livre invite particulièrement la jeunesse à croire en Dieu et à vivre son amour universel, convaincue qu’avec Lui « on n’est jamais perdu » et que « tous nos projets vont réussir ».

La cérémonie de dédicace a rassemblé d’éminentes personnalités religieuses, scientifiques, politiques et administratives.

Présentant l’œuvre, l’ancien ministre de l’Éducation nationale, Pr Stanislas Ouaro, a salué un ouvrage « bien rédigé, agréable à lire », qui « transporte le lecteur, fortifie sa foi et sert de canal de rencontre avec Dieu ».

Selon lui, au-delà du témoignage spirituel, l’auteure y relate un parcours académique, scientifique et politique semé d’embûches qu’elle a pu surmonter grâce à sa foi, tout en lançant un appel à l’entraide et à la solidarité..

Composé de 123 pages réparties en 17 chapitres et 5 parties, « Dieu, fidèle, à mes côtés » est disponible au prix de 3 000 FCFA.

Dr Mamounata Belem/Ouédraogo a été ministre chargé de l’Eau, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST), ainsi que chercheure en biologie et écologie végétale, spécialisée en ethnobotanique.

Agence d’information du Burkina

DNK-yos-ata