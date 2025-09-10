BURKINA-KOURWEOGO-ENVIRONNEMENT-REBOISEMENT

Kourwéogo : Nord Gold Niou SA renforce le bosquet provincial avec plus de 400 plants

Boussé, 9 sept. 2025 (AIB)- La société minière Nord Gold Niou SA, a planté, le lundi 08 septembre 2025 dans le village de Tangsèghin, 413 plants au bosquet provincial du Kourwéogo, avec l’accompagnement technique de la direction provinciale en charge des Eaux et forêts. L’initiative s’inscrit dans la dynamique nationale de reboisement et a mobilisé les forces vives de la province.

Depuis le lancement de la 7e édition de la Journée nationale de l’arbre, le 21 juin 2025 à Manga, sous le thème « Plantes médicinales : source de résilience sanitaire et climatique des communautés», le bosquet provincial du Kourwéogo continue d’enregistrer des actions de plantation.

La société minière Nord Gold Niou SA vient ainsi d’enrichir ce patrimoine en plantant 413 arbres dans le village de Tangsèghin.

Selon le directeur provincial des Eaux et Forêts, Tasséré Ouédraogo, les plants mis en terre sont essentiellement des espèces endogènes choisies pour leurs propriétés médicinales et alimentaires.

« Ces contributions sont d’une grande importance pour le département et la province, car le bosquet réalisé sur une superficie de 4 hectares, constitue un site de préservation de certaines plantes en voie de disparition », a-t-il déclaré.

De son côté, le chargé des relations communautaires de Nord Gold Niou SA, Kayaba Kaboré, a rappelé que cette initiative traduit l’engagement de l’entreprise à lutter contre la désertification et s’inscrit dans sa responsabilité sociétale.

Le Haut-commissaire de la province du Kourwéogo, Mahamadi Congo, a salué l’engagement de la société minière qui, en plus de la fourniture de plants, a contribué à l’achèvement de la clôture du bosquet.

Il a invité d’autres partenaires à suivre cet exemple, soulignant que les besoins en reforestation dans la province demeurent importants.

Le Haut-commissaire, a également félicité les femmes et les jeunes de la commune de Niou, en particulier ceux du village de Tangsèghin, pour leurs efforts constants dans l’entretien du bosquet.

Pour le coordonnateur du comité provincial de veille citoyenne, Siméon W. Ilboudo, cette action témoigne du soutien local à l’appel lancé par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en faveur du reboisement.

L’élue consulaire des artisanes de la région du Plateau-Central, Mamounata Ouédraogo/Zoungrana, une native de la localité, a souligné que le bosquet provincial constitue un atout majeur pour les femmes, en leur offrant des produits alimentaires, médicinaux et forestiers non ligneux à proximité de leurs villages.

Elle a rassuré de sa disponibilité à poursuivre la mobilisation de ses consœurs afin de veiller à l’entretien du bosquet comme elle a su le faire depuis la saison sèche.

Agence d’information du Burkina

DB/hb/oo