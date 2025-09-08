Burkina-Camp- Éducation-Jeunesse

Kadiogo/camp éducatif : renforcement des jeunes à l’éducation civique, citoyenne, entrepreneuriale et patriotique

Ouagadougou, 8 sept. 2025 (AIB)- Le Ministère des sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, à travers la direction régionale de la jeunesse, a organisé lundi, à Pabré, le lancement du camp éducatif d’adolescents et jeunes dénommé « jeunes engagés pour le changement » en vue d’inculquer aux jeunes des valeurs patriotiques et de cohésion sociale.

Ce camp, placé sous le thème : « Adolescents et jeunes engagés, acteurs de cohésion sociale, gage d’une insertion professionnelle réussie », vise à renforcer l’engagement des jeunes comme acteurs de changement et de promotion de la paix dans leur communauté.

Du 7 au 15 septembre 2025, 50 jeunes (28 filles et 22 garçons), dont l’âge est compris entre 15 et 22 ans issus des communes CarrOps (Carrefour des Opportunités) notamment Tanghin Dassouri, Komsilga, Koubri, Pabré et Ouagadougou participeront à ce camp.

Selon la Secrétaire générale de la région du Kadiogo, Aïssata Angelina Traoré et représentant le gouverneur de région, a encouragé les jeunes à profiter pleinement de ces formations.

« Vous représentez l’avenir de la région et voire le pays tout entier et je vous invite à profiter pleinement des formations, des enseignements et des activités qui seront offertes afin d’être aptes pour accomplir la mission, celle de faire rayonner le Burkina Faso sur l’échiquier mondial », a-t-elle déclaré.

Pour le directeur régional de la Jeunesse et de l’Emploi du Kadiogo, Bêbê Arnaud Noufé, durant cette semaine, une série d’activités seront administrés aux campeurs. Il s’agit des formations théoriques sur le civisme, la citoyenneté, le patriotisme ainsi que des thématiques en lien avec les idéaux de la révolution populaire progressiste. En plus, il y’aura des formations pratiques sur le dessin, l’art culinaire et la décoration.

La représentante des campeurs, Aicha Sourwèma, quant à elle, a indiqué que c’est une belle opportunité de pourvoir participer à ce camp, qui, non seulement permettra aux jeunes de renforcer leur engagement patriotique, le vivre-ensemble mais aussi la fierté d’être formé sur des valeurs aussi nobles.

« Je profite de cette occasion pour remercier les autorités d’avoir initié ces formations pour nous permettre de renforcer notre cohésion sociale et notre appartenance à la mère patrie », a-t-elle confié.

Agence d’information du Burkina

Red/ bbp