‎Burkina : La 3e édition des 72 Heures des motards du Burkina Faso, prévu du 26 au 28 septembre 2025

‎Ouagadougou, 04 sept. 2025 (AIB)-Le Ministre d’Etat, Ministre de l’administration territoriale et de la mobilité, Emile ZERBO, a reçu mercredi, à Ouagadougou, une délégation du comité d’organisation de la 3e édition des 72 Heures des motards du Burkina Faso pour une organisation réussie de ladite édtion.

‎La 3e édition des 72 Heures des Motards du Burkina Faso se tient sous le thème : « Motos et citoyens responsables : Résilience, souveraineté, intégrité et sécurité routière ». Le Niger est le pays invité d’honneur.

‎Conduite par le président de l’Association des Motards du Faso, Abdel Azize Konaté, la délégation est venue présenter l’événement, prévu du 26 au 28 septembre 2025 à Ouagadougou, au ministre en charge de la Mobilité, Émile Zerbo. Cette initiative vise à recueillir les orientations du Ministre d’Etat, patron de cette édition.

‎Selon M. Konaté, ces 72 Heures constituent le plus grand rassemblement de motards d’Afrique de l’Ouest. L’événement vise à faire du Burkina Faso un pays moteur en matière de sécurité routière et à promouvoir l’intégration régionale.

‎« Durant ces 72 Heures, des motards venus du Nigeria, Bénin, Togo, Niger, Mali, Côte d’Ivoire, Ghana, Canada, États-Unis et Allemagne, prendront part aux activités. Nous voulons qu’à travers cet événement, le Burkina Faso soit une référence en matière de sécurité routière et de fraternité entre les peuples », a-t-il déclaré.

‎L’Association entend également jouer un rôle de pont entre les autorités et les populations, en véhiculant des messages de sensibilisation autour de la sécurité routière, de la citoyenneté responsable et de l’intégration régionale.

‎Le ministre a en retour encouragé les motards à mettre un accent particulier sur la sensibilisation des usagers de la route.

‎« Vous avez pris conscience d’une réalité qui est celle de lutter contre les dérives de certains usagers de la route. Je vous encourage à vous engager collectivement pour lutter contre ces dérives, en sensibilisant les usagers des engins motorisés sur le respect du code de la route et le port du casque », a-t-il exhorté.

Agence d’information du Burkina

‎OS/BBP/BZ