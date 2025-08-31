Burkina- Culture-Théâtre-Écriture-Formation

Kadiogo/Écriture théâtrale : 7 jeunes formés aux métiers de la dramaturgie

Ouagadougou, 30 août 2025 (AIB)- Le Théâtre Soleil a clos ce samedi, à son siège à Ouagadougou, la 6e édition de l’atelier d’écriture théâtrale dénommé « Les poissons ne ferment pas les yeux » en vue d’outiller les plus jeunes à l’écriture théâtrale.

Le Théâtre Soleil a clos son atelier d’écriture théâtrale qui a réuni 7 jeunes dont 4 garçons et 3 filles passionnés de découvrir davantage le métier de la dramaturge. Durant quatre semaines de formation, ils ont bénéficié d’un encadrement artistique et pédagogique avec les spécialistes du domaine.

Les jeunes ont bénéficié d’un encadrement qui leur a permis de produire des textes captivants qui pourraient même intéresser des metteurs en scène professionnels. Les textes présentés au public reflètent les préoccupations actuelles du pays, notamment le terrorisme, la tradition, l’identité culturelle ou encore l’accès à l’état civil.

Le directeur de Théâtre Soleil, Thierry Oueda, a indiqué que l’atelier d’écriture « les poissons ne ferment pas les yeux », destiné au jeune public, a permis cette année encore à des étudiants et passionnés d’écriture dramatique de renforcer leurs compétences.

« L’idée est d’amener les jeunes à écrire sur ce qu’ils vivent, à partir de leur réalité. L’écriture s’est faite sans recours à la technologie. Il faut que l’intelligence artificielle reste un outil, pas un raccourci », a-t-il soutenu, soulignant l’importance de l’effort et de la sincérité des jeunes dans le processus créatif.

Selon lui, plusieurs textes seront lus lors du Festival jeune public, d’autres seront mis en scène, et un programme d’accompagnement sera mis en place pour suivre les nouveaux dramaturges.

Pour les jeunes participants à cet atelier d’écriture, cela a été une belle expérience pour eux qui avaient un penchant pour le métier du théâtre. Ils estiment avoir été bien outillés aux techniques d’écriture théâtrale et cela sera un atout dans leur parcours de dramaturges.

Le comédien, metteur en scène et écrivain dramaturge, Mahamadou Tendano, assistant à la séance de lecture des textes issus de l’atelier d’écriture dramatique, a estimé que certains textes sont déjà suffisamment aboutis pour intéresser des metteurs en scène.

À l’en croire, le plus important, c’est de travailler car le succès vient avec le travail et la persévérance.

Ces jeunes ont été récompensés par des attestations pour leur participation à l’atelier.

Agence d’information du Burkina

Red/BBP