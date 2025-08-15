Burkina-Sourou-Nayala-Sport-Tournoi-Elites-Saint-Louis-Finale.

Nayala :Saint-Louis s’impose en finale du tournoi inter quartiers de Toma

Toma, le 14 août 2025 – (AIB) – L’équipe du quartier Saint-Louis (secteur N°4) a remporté, le jeudi 14 août 2025, la finale du tournoi inter quartiers de la ville de Toma, face au quartier Parpa (secteur N°1), à l’issue d’une séance de tirs au but, lors d’une compétition placée sous le signe de la cohésion et du patriotisme.

L’équipe victorieuse, Saint-Louis reçoit une enveloppe de 50 000 F CFA, un jeu de maillots, un ballon et des médailles. Son adversaire du jour Parpa (secteur N°1) obtient 40 000 F CFA et un ballon. Les équipe classées 3e et 4e de la compétition ont également été primées.

Des prix spéciaux de 5 000 F CFA ont aussi été décernés au meilleur gardien et au meilleur buteur. La soirée s’est achevée dans la joie, symbole d’une jeunesse soudée autour du sport et de la paix.

Démarré le 3 mai 2025, le tournoi a mis aux prises les huit secteurs de la ville, dans une ambiance sportive et fraternelle. Organisé depuis 2021 par le groupe de jeunes « Les Élites de Saint-Louis », l’évènement a, pour cette édition, pris la forme d’un tournoi inter quartiers, en hommage à trois de leurs camarades disparus : les militaires Siamo Camille et Siéné Franck ainsi que l’étudiant Toé Paulin.

Placée sous le thème « Le sport, facteur de cohésion pour une jeunesse consciente et patriote dans un Burkina résilient », la finale s’est déroulée en présence du Haut-commissaire du Nayala, M. Honoré Frédéric Paré, patron de l’édition.

Le Haut-commissaire a invité les spectateurs à observer une minute de silence en mémoire des disparus, avant de saluer l’initiative des organisateurs : « Le sport est un puissant facteur de cohésion sociale et de résilience, surtout en période d’insécurité », a-t-il déclaré.

Avant le coup d’envoi, plusieurs allocutions ont marqué la cérémonie. Le président du comité d’organisation, Timothée Toé, a salué la mobilisation de la jeunesse et exprimé le souhait de pérenniser le tournoi. Le représentant des parrains, Darius Ki a quant à lui, encouragé les jeunes à cultiver le vivre-ensemble à travers des activités saines.

