Burkina-Entreprises-Agropastorales-Financement

Burkina : Grâce aux 6 millions reçus de Dumu KA FA, j’ai pu lancer mes activités, aviculteur

Ouagadougou, 7 juil. 2025 (AIB) – La promotrice de la volaille « ST Joseph » à Bobo-Dioulasso, Fatou Reine Traoré, a salué la mise en place du fonds DUMU KA FA, qui lui a octroyé un financement de 6 millions FCFA, pour lancer ses deux fermes avicoles de 13 00 poules pondeuses chacune et de créer 2 emplois permanents.

« Grâce au Fonds Dumu KA FA, j’ai obtenu un financement de 6 millions FCFA, reçu sous forme de chèque au mois de mars. Ce soutien m’a permis de lancer efficacement mes activités. Aujourd’hui, je gère deux fermes avicoles, chacune accueillant 1 300 poules pondeuses. Les installations sont déjà opérationnelles, et les volailles bien présentes », a indiqué la promotrice de la volaille ST Joseph à Bobo-Dioulasso, Fatou Reine Traoré.De son avis, ce financement a également permis de créer deux emplois permanents : chaque ferme est confiée à un aviculteur qualifié.

La promotrice de la volaille ST Joseph à Bobo-Dioulasso, Fatou Reine Traoré, s’exprimait en fin juin à Bobo-Dioulasso, au cours d’une caravane de presse.

« C’est une vraie satisfaction pour moi de pouvoir non seulement développer mon activité, mais aussi contribuer à la création d’emplois », s’est-elle réjouie.Selon elle, le marché de la volaille est actuellement favorable et les producteurs disposant de poussins et d’œufs « font la pluie ».« Je suis vraiment reconnaissante pour cette initiative. Ce n’est pas tous les jours que le gouvernement apporte un tel appui aux petits producteurs. C’est une action qu’il faut saluer et encourager à poursuivre », a-t-elle ajouté.

Elle a invité ses collègues promoteurs à utiliser les ressources de manière responsable afin de faire grandir leurs projets et d’impacter positivement les communautés.« Enfin, j’aimerais adresser un message à mes collègues promoteurs : soyons sérieux et engagés. Lorsque le gouvernement nous aide, c’est pour que nous travaillions, que nous avancions. Ce n’est pas pour détourner les fonds à d’autres fins », a conclu la promotrice de la ferme avicole ST Joseph.Créé en février 2024 par le gouvernement burkinabè, le fonds DUMU KA FA est mis en place pour répondre aux besoins de financement des acteurs du secteur agropastoral et halieutique à travers l’octroi du crédit. A ce jour, plusieurs structures du monde rural ont déjà bénéficié d’un financement en vue de développer leurs activités.

Les financements octroyés vont de 100 mille FCFA à 500 millions FCFA avec un taux d’intérêt de 5 % l’an.Les personnes physiques, les entreprises et coopératives, et les établissements publics et sociétés d’Etats sont éligibles aux fonds DUMU KA FA.

Agence d’information du BurkinaDNK-yos-ata