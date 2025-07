𝐃𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐠 : 𝐥𝐞 𝐆𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐥’𝐞𝐱𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐞𝐭 𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥𝐥𝐞 à 𝐥𝐚 Solidarité 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, accompagné des membres du Gouvernement, a pris part à une opération de don de sang, marquant ainsi un acte fort de solidarité et de patriotisme. Au-delà de la portée symbolique, l’objectif visé est de sensibiliser l’ensemble des populations sur l’importance vitale du don volontaire et régulier, particulièrement en cette période marquée par une recrudescence de certaines maladies.

« Comme vous le savez, dès que les pluies s’installent, on observe une hausse des cas de paludisme, de dengue et d’autres pathologies nécessitant souvent des transfusions pour sauver des vies. Le sang, on ne peut ni l’acheter, ni le produire, ni le fabriquer. Seul le don volontaire permet de sauver des vies. Nous invitons donc tous les Burkinabè en bonne santé à donner un peu de leur sang. Ce geste exprime notre humanité, notre fraternité, notre unité d’action et notre volonté d’être des solutions les uns pour les autres », a déclaré le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Le Chef du Gouvernement a insisté sur l’importance de ce geste dans le contexte sécuritaire actuel :

« Le Gouvernement se fait le devoir et le plaisir de donner son sang. C’est d’autant plus crucial que nos forces combattantes, en première ligne, remportent des victoires qui entretiennent l’espoir d’un Burkina meilleur. Malheureusement, certains sont blessés en opération et nécessitent des transfusions. Donner son sang est un geste de grande noblesse, mais également un acte vital pour la collectivité ».

Pour le Premier ministre, chaque don peut sauver « un enfant, une épouse, une mère, un soldat blessé, un accidenté ».

Le geste du Gouvernement est perçu comme un signal fort par les acteurs de la santé et du milieu associatif, notamment le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) et l’association « SOS Sang », qui saluent un engagement exemplaire des autorités en faveur de la santé publique.

Le Directeur général du CNTS, Dr Désiré Nézien, a souligné :

« Cet événement est une véritable piqûre de rappel pour tous les acteurs de la chaîne transfusionnelle. Il interpelle les populations, les associations et les partenaires qui œuvrent sans relâche pour la promotion du don de sang. C’est un acte de générosité, d’amour du prochain, qui permet de sauver de nombreuses vies ».

Cette mobilisation gouvernementale s’inscrit dans la continuité de la dynamique impulsée par le Chef de l’État. Le 14 juin 2024, à l’occasion de la Journée mondiale du donneur de sang, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, avait lui-même donné l’exemple en donnant son sang et en invitant l’ensemble de la Nation à lui emboîter le pas.

𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞